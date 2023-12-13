Доходи світового ринку публічних хмарних сервісів у першому півріччі 2023 року зросли на 19,2%

13 декабря 2023 г., 9:35

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Згідно з новими даними IDC, у першій половині 2023 року світовий дохід ринку публічних хмарних сервісів склав 315,5 мільярда доларів, що на 19,1% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.



Додатки як послуга (SaaS - Applications) продовжувало залишатися найбільшим джерелом доходів публічних хмарних сервісів, на яке припадало майже 45% від загального обсягу в першому півріччі 2023 року. Інфраструктура як послуга (IaaS) була другою за величиною категорією доходів з 20,4% від загального обсягу, тоді як платформа як послуга (PaaS) та програмне забезпечення як послуга - системне інфраструктурне ПЗ (SaaS - SIS) забезпечили 18,0% та 16,9% від загального доходу відповідно. PaaS та SaaS - SIS були категоріями з найшвидшим зростанням доходів у порівнянні з попереднім роком.



«Фундаментальні основи хмарних технологій і провайдерів публічних хмарних PaaS як стратегічних партнерів для підприємств і компаній усіх розмірів очевидні в міру того, як посилюється поширення штучного інтелекту, - зазначила Лара Греден (Lara Greden), директор з досліджень, Платформа як послуга, IDC. - Компанії продовжують прискорювати перехід до хмарних технологій для модернізації та впровадження нових інтелектуальних додатків, заснованих на всіх типах потоків даних. Значне зростання ринку PaaS відбувається не лише завдяки кільком провідним постачальникам, а й великій екосистемі постачальників PaaS, які задовольняють потреби клієнтів у хмарі».



Провідні постачальники публічних хмарних сервісів зберегли свої позиції в першому півріччі 2023 року: сукупний дохід 5 найбільших постачальників публічних хмарних сервісів - Microsoft, Amazon Web Services, Salesforce, Google та Oracle - склав 41% від загального світового доходу і відносно не змінився в порівнянні з минулим роком. Завдяки пропозиціям у всіх чотирьох категоріях розгортання, Microsoft залишається лідером на загальному ринку публічних хмарних сервісів з часткою 17,1% у першому півріччі 2023 року, за нею слідує AWS з часткою 12,6%.



IDC прогнозує, що світовий дохід від публічних хмарних сервісів досягне 663 мільярдів доларів у 2023 році, що на 20,0% більше, ніж у рік тому, і аналогічне зростання очікується у 2024 році. Хоча річні темпи зростання дещо сповільняться протягом прогнозованого періоду, все ж очікується, що п’ятирічний середньорічний темп зростання (CAGR) ринку складе 19,4%, а світовий дохід досягне 1,34 трильйона доларів у 2027 році.



«Організації визнають важливість перебування на передовій технологічних досягнень, таких як генеративний штучний інтелект або аналітика в реальному часі, для покращення своїх бізнес-операцій та отримання конкурентних переваг, - зазначає Дейв Маккарті (Dave McCarthy), віце-президент з досліджень хмарних та периферійних інфраструктурних послуг в IDC. - Динамічна природа хмари та постійний розвиток хмарних сервісів роблять її ідеальною платформою для організацій для впровадження нових технологій. Це створює чудову можливість для постачальників хмарних сервісів пропонувати комплексні послуги з підтримки та управління, зменшуючи навантаження на ІТ-команди та прискорюючи розгортання та інтеграцію нових технологій».

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