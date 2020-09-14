Платформа Nutanix HCI получила расширенные функции безопасности и автоматизации

14 сентября 2020 г., 14:55

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Компания Nutanix обновила свою HCI-платформу (Hyper-converged infrastructure – гиперконвергентная инфраструктура), представив улучшения и новые решения для центров обработки данных и облачных вычислений. Среди прочего, обеспечивается повышение производительности до 50%, возможность создания виртуальных сетей для работы в мультиоблачной среде, сквозной мониторинг безопасности для реализации стратегии «нулевого доверия», а также расширенные функции автоматизации и бюджетирования для облачных вычислений.

Nutanix улучшила архитектуру HCI, чтобы интегрировать новейшие технологии хранения данных, включая SSD на базе NVMe и Intel Optane SSDs. В результате уменьшения задержек доступа производительность платформы вырастает до 50% для нагрузок с высокой интенсивностью операций ввода-вывода, таких как большие базы данных и масштабные медицинские приложения. Также повышена плотность размещения виртуальных машин, чтобы снизить совокупную стоимость владения (TCO) для всех приложений.

Новая технология Blockstore, разработанная Nutanix, обеспечивает самоуправление хранилищем данных со значительно большей эффективностью, чем традиционные файловые системы. Кроме того, Nutanix HCI поддерживает разработанную Intel библиотеку с открытым исходным кодом Storage Performance Development Kit (SPDK), которая доступна клиентам в статусе предварительной версии. Она позволяет приложениям напрямую обращаться к накопителям NVMe, устраняя накладные расходы на обработку на уровне операционной системы и ядра для повышения общей производительности. Вместе Blockstore и SPDK обеспечивают улучшение производительности и отказоустойчивости и усиливают преимущества программно-определяемой архитектуры Nutanix.

Продолжая развитие решений для безопасности инфраструктуры, Nutanix объявила Flow Security Central. Это SaaS решение представляет собой единую консоль для мониторинга параметров сети, соответствия требованиям регуляторов и других мер безопасности как в частных, так и в публичных облаках, использующих Nutanix.

Стратегия «нулевого доверия» требует детального контроля сетевых политик, а также возможности отслеживать и обновлять их в реальном времени. Однако многим организациям сложно обеспечить отслеживание приложений и управление безопасностью. Security Central предоставляет клиентам «хаб» для контроля мер безопасности, чтобы они могли оценить уровень безопасности своих сред Nutanix, выработать рекомендации для приведения их в соответствие с требованиями, обеспечить мониторинг сети и окружения, необходимые для защиты частных и публичных облачных сетей и приложений.

После завершения разработки новые возможности для создания виртуальных сетей появятся в решении Nutanix Flow, которые интегрировано в Nutanix HCI. Основываясь на проверенных подходах к созданию виртуального частного облака (VPC), используемых основными поставщиками облачных сервисов, функциональность Flow Networking упростит решение задач создания, изоляции и управления программно-определяемыми сетями (SDN), чтобы соединить приложения, размещённые в частных и публичных облаках.

Новая VPC-технология – результат многолетних инвестиций в платформу Nutanix Xi Cloud, на которой базируются облачные решения Nutanix. Интегрированная с виртуализацией на основе AHV, она предоставит клиентам расширенные возможности подключения нескольких облаков, включая предоставление продвинутых функций организации сети. Например, это поможет DevOps командам гибко управлять сетями, чтобы организовать быстрое и автоматизированное предоставление ресурсов для новых приложений сразу в нескольких средах. Новые программно-определяемые сетевые возможности Nutanix Flow в настоящее время находятся в разработке.

Nutanix также расширил функции управления ИТ-инфраструктурой, чтобы помочь ИТ-командам и разработчикам. Prism Ultimate – это версия Prism, в которой добавлены возможности по детальному анализу работы приложений и автоматическому устранению проблем и узких мест, возникающих в результате их работы. Он также обеспечивает контроль потребления облачных ресурсов для более точного бюджетирования и сокращения затрат. Nutanix Prism позволяет получать данные от других распространенных платформ виртуализации (отличных от Nutanix), предоставляя клиентам единое окно информации обо всей инфраструктуре, включая унаследованные среды.

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