 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 37 (1232)

06.09 - 13.09

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Производство флагманского смартфона Samsung почти в три раза дешевле его розничной стоимости

14 сентября 2020 г., 15:25

Аналитики из Counterpoint Research пришли к выводу, что стоимость производства новой флагманской модели Samsung — смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G — вряд ли превысит 550 долл. При этом, официально объявленная розничной стоимость данной модели составит не менее 1299 долл.

Общая стоимость компонентов, вошедших в состав новинки с объемом памяти NAND 128 ГБ и DRAM 12 ГБ, составит 468 долл. При этом, модель будет укомплектована процессором Snapdragon 865+ (57 долл.) и дисплеем 6,9″ edge Quad HD+ Dynamic AMOLED (91,50 долл.).

Производство флагманского смартфона Samsung почти в три раза ниже его розничной стоимости


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  