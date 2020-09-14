Производство флагманского смартфона Samsung почти в три раза дешевле его розничной стоимости

14 сентября 2020 г., 15:25

Аналитики из Counterpoint Research пришли к выводу, что стоимость производства новой флагманской модели Samsung — смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G — вряд ли превысит 550 долл. При этом, официально объявленная розничной стоимость данной модели составит не менее 1299 долл.

Общая стоимость компонентов, вошедших в состав новинки с объемом памяти NAND 128 ГБ и DRAM 12 ГБ, составит 468 долл. При этом, модель будет укомплектована процессором Snapdragon 865+ (57 долл.) и дисплеем 6,9″ edge Quad HD+ Dynamic AMOLED (91,50 долл.).

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