Платформа LG Business Cloud отримала нову функціональність

5 февраля 2025 г., 13:35

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Компанія LG Electronics (LG) анонсувала розширену версію LG Business Cloud — онлайн-платформи, яка спрощує управління комерційними дисплеями й телевізорами LG в готелях та їхню експлуатацію. Платформа розроблена для задоволення змінюваних вимог B2B-клієнтів і тепер пропонує рекламне рішення LG DOOH Ads для цифрових вивісок, а також LG Pro:Centric Stay для бізнесу, що займається короткостроковою орендою.



LG DOOH Ads надає клієнтам комплексне, налаштовуване та просте у використанні рішення для комерційної реклами на дисплеях. Користувачі можуть вибрати ключові параметри, як-от регіон, ціну та типи оголошень, а LG DOOH Ads автоматично добиратиме відповідну рекламні матеріали для показу. Це зменшує потребу для бізнесів самостійно шукати та залучати рекламодавців. Крім того, це рекламне рішення LG дає користувачам можливість показувати оголошення, які вони знайшли самостійно. Ба більше, LG DOOH Ads використовує технологію камер зі штучним інтелектом для аналізу даних про глядачів, як-от статі, віку й поведінки, надаючи персоналізовану рекламу на основі їхньої поведінки. Також система надає звіти про очікувану ефективність цих оголошень.



LG Business Cloud також представляє LG Pro:Centric Stay — нове рішення, створене спеціально для бізнесу, що займається короткостроковою орендою. Воно доповнює наявну лінійку програмних рішень, доступних на платформі, зокрема систему управління контентом цифрових вивісок LG SuperSign Cloud, LG Pro:Centric Cloud для телевізорів у готелях і LG ConnectedCare. Ці інструменти, розроблені для різноманітних середовищ B2B, допомагають забезпечити більшу ефективність та гнучкість в управлінні вивісками.



Зазначено, LG продовжує підтримувати основних клієнтів B2B за допомогою своїх безшовна інтегрованих програмних рішень для вивісок по всьому світу. Мексиканська готельна компанія Grand Velas використовує LG Pro:Centric Cloud — рішення, розроблене спеціально для телевізорів LG у готелях. Воно спрощує управління контентом і покращує досвід гостей, даючи операторам змогу надавати персоналізовану інформацію, наприклад таргетовані пропозиції знижок для молодят або графік відправлення шатлів для туристичних груп, для кожного номера.



Відомий іспанський телекомунікаційний провайдер і популярна американська мережа ресторанів швидкого харчування вибрали рішення LG ConnectedCare, яке забезпечує зручне й інтуїтивно зрозуміле дистанційне керування дисплеями. Значно підвищуючи операційну ефективність, ця технологія зменшує потребу в індивідуальному налаштуванні кожного пристрою та дає змогу проактивно розв’язувати проблеми. У разі виявлення помилок дисплея система своєчасно надсилає сповіщення електронною поштою системним менеджерам.



Виняткові програмні рішення LG для цифрових вивісок, зокрема нещодавно додані LG DOOH Ads та LG Pro:Centric Stay, доступні через платформу LG Business Cloud.



«З появою LG DOOH Ads та LG Pro:Centric Stay на LG Business Cloud компанії можуть більш ефективно управляти своїми цифровими дисплеями, — сказав керівник підрозділу інформаційних дисплеїв LG Media Entertainment Solution Company Пак Кі Мун. — Ми прагнемо надати глобальним B2B-клієнтам диференційоване програмне забезпечення для вивісок за допомогою LG Business Cloud, завдяки чому можна віддалено керувати дисплеями та персоналізовано поширювати контент».

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