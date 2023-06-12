TSMC відкрила свій найбільший завод

12 июня 2023 г., 11:25

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TSMC оголосила про відкриття Advanced Backend Fab 6 - своєї першої автоматизованої фабрики "все-в-одному" для пакування та тестування, яка реалізує інтеграцію 3DFabric між зовнішніми та внутрішніми технологічними процесами та послугами тестування.

Фабрика підготовлена до масового виробництва продукції за технологічним процесом TSMC-SoIC (System on Integrated Chips).

Як повідомляється, Advanced Backend Fab 6 дозволяє TSMC гнучко розподіляти потужності для передових технологій упакування та стекування кремнію TSMC 3DFabric, таких як SoIC, InFO, CoWoS і передового тестування, підвищуючи продуктивність і ефективність виробництва.

Будівництво нової фабрики розпочалося у 2020 році для підтримки наступного покоління високопродуктивних обчислювальних систем, штучного інтелекту, мобільних додатків та інших продуктів, а також для того, щоб допомогти клієнтам досягти успіху в розробці продуктів і скористатися ринковими можливостями.

Розташована в науковому парку Чжунань, фабрика має базову площу 14,3 га, що робить її найбільшим на сьогодні заводом TSMC з чистими приміщеннями, площа яких більша, ніж у всіх інших підприємствах компанії з випуску передових процесорів. За оцінками TSMC, новий завод зможе виробляти понад 1 мільйон 12-дюймових пластин, еквівалентних технологічному процесу 3DFabric, на рік, а також надавати понад 10 мільйонів годин послуг з тестування на рік.

"Укладання мікросхем є ключовою технологією для підвищення продуктивності та економічної ефективності мікросхем. У відповідь на високий ринковий попит на 3D-ІС, TSMC завершила дострокове розгортання виробничих потужностей з виробництва передових технологій упаковки та стекування кремнію і пропонує технологічне лідерство завдяки платформі 3DFabricTM, - наголосив д-р Цзюнь Хе (Jun He), віце-президент з виробництва та сервісу TSMC. - Завдяки виробничим потужностям, які відповідають потребам наших клієнтів, ми разом впроваджуватимемо інновації та станемо важливим партнером, якому клієнти довірятимуть у довгостроковій перспективі".

TSMC використовує інтелектуальне виробництво для оптимізації виробничої ефективності фабрики. Інтелектуальна автоматична система обробки матеріалів "п'ять в одному", вбудована в завод, має загальну довжину понад 32 кілометри. Від пластини до чипу виробнича інформація пов'язана з гнучкими системами диспетчеризації для скорочення виробничого циклу. Ці системи поєднуються зі штучним інтелектом, щоб одночасно здійснювати точне управління процесом, виявляти відхилення в режимі реального часу та створювати надійну мережу захисту якості великих даних на рівні матриці. Продуктивність обробки даних в секунду в 500 разів перевищує показники фронтальної фабрики.

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