Пандемия ускоряет переход к периферийным вычислениям

7 сентября 2021 г., 13:07

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Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения привели к фундаментальным изменениям в нашем образе жизни и работе. Они также выявили некоторые слабые места в используемых ИТ-архитектурах, которые используются для обеспечения большинства повседневных задач.

Некоторые изменения, в том числе удаленная работа, большее виртуальное взаимодействие, усиление потоковой передачи видео, продолжающийся рост онлайн-игр и повышенная потребность в безопасности данных, вероятно, сохранятся еще долго после того, как пандемия пройдет. Становится очевидным, что переход инфраструктуры к интеллектуальным периферийным вычислениям будет значительно ускорен.

Кроме того, появились задачи в иных масштабах, которых ранее не было. Например, ношение масок в людных местах с соблюдением физической дистанции и анализ данных с этим связанным. Возникают задачи по обеспечению соблюдения этих мер и необходимость сбора сопутствующих данных для поддержки необходимых мер в области общественного здравоохранения. Высокая скорость передачи данных и низкая задержка, обеспечиваемые периферийными вычислениями, поддерживают обработку изображений и видео в реальном времени с помощью глубокого обучения и других интеллектуальных технологий.

Пандемия также изменила то, как мы работаем, сделав удаленную работу или работу из дома «новой нормой». Многие компании уже заявили, что не вернутся к старым методам работы даже после того, как опасность пандемии пройдет. Политики использования собственного устройства (BYOD) могут помочь снизить потребность в расходах на оборудование в масштабах компании. Это позволяет сотрудникам использовать свои личные устройства из дома, что в сочетании с периферийными вычислениями и инфраструктурой виртуальных рабочих столов (VDI) - обеспечивает более дешевые и гибкие рабочие операции. Возможно, что еще более важно, наша культура изменилась - и этот сдвиг только усиливается продолжающейся пандемией, меняющей ожидания как работодателей, так и сотрудников.



Помимо двух вышеупомянутых вариантов использования, можно также наблюдать новые тенденции в онлайн-покупках, играх и развлечениях, которые испытывают очередной бум на фоне самоизоляции пользователей. И все это ставит новые задачи перед традиционной ИТ-инфраструктурой. Поскольку все больше и больше рабочих нагрузок клиентов требуют быстрого реагирования, периферийные вычисления становятся наиболее эффективным способом решения возникающих задач, таких как сокращение времени отклика, повышение качества обслуживания клиентов и снижение требований к полосе пропускания от периферии к облаку. Плюс к этому добавьте задачи по оптимизации OPEX и CPEX.

Один из примеров решения для периферийных вычислений может служить Lenovo ThinkAgile MX1000, который позволяет развертывать инфраструктуру на базе Azure Stack HCI. Этот сервер, ко всему прочему, выдерживает температуру окружающей среды от 0° до 55 °C, не боится пыли и вибрации. Поэтому система может быть развернута не только в офисе, но например, на стройплощадке или в цеху. Этот сервер высотой 1U с половинной шириной и малой толщиной можно установить почти где угодно: подвесить на стене, поставить на полку или смонтировать в стойку.

Не стоит также сбрасывать со счетов и тот факт, что пограничные вычисления способны ускорить внедрение и развитие концепции умных городов, в контексте возникающих задач, в том числе и из-за пандемии. Экстренная медицинская помощь, общественная безопасность, оптимизация работы общественного транспорта, дистанционное обучение в современных условиях требуют все больше вычислительного ресурса, а данных генерируется все больше.

Пандемия усилила процессы цифровизации в различных индустриях. И периферийные вычисления оказались в фарватере этих изменений. Благодаря своим преимуществам они быстро становятся предметом внимания не только в чрезвычайных ситуациях, но и в рамках интеллектуальной эволюции отрасли.

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