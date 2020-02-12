Организаторы Mobile World Congress близки к отмене мероприятия

12 февраля 2020 г., 16:30

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Как сообщает Reuters, организаторы Mobile World Congress (MWC) должны в ближайшее время принять решение об отмене мероприятия, после того как несколько крупных европейских телеком-компаний вышли из числа участников из-за вспышки коронавируса.



Deutsche Telekom, Orange и BT отказались от участия в мероприятии вместе с финским производителем сетевого оборудования Nokia.



Отраслевая ассоциация GSMA, которая организует конференцию, должна была провести в 13:00 заседание своего правления, состоящего из 25 участников, чтобы обсудить ее варианты возможные варианты развития ситуации. Пока никаких официальных заявлений от организаций не поступило. Появилась информация, что GSMA соберется еще один раз в пятницу и примет окончательное решение.



Крупнейшая выставка телекоммуникационной отрасли, запланированная на 24-27 февраля в Барселоне. Ее обычно посещает более 100 000 посетителей. По собственным оценкам GSMA, это дает примерно полмиллиарда долларов местной экономике.



GSMA не давала никаких комментариев с тех пор, как в минувшее воскресенье были оглашены планы проводить мероприятие, ужесточив меры предосторожности, чтобы защититься от коронавируса.



Городские власти Барселоны и правительство Испании неоднократно заявляли, что путешественникам будет безопасно посещать Барселону. Однако это не помогло устранить опасения среди других участников выставки о том, что мер предосторожности будет недостаточно.



В своем заявлении Nokia заявила, что считает «разумным решение» отменить свое участие.

Кроме того, на данный момент следующие компании отменили участие в MWC - LG, TCL, Amazon, Nvidia, Ericsson, Cisco, Facebook, Intel, Sony и vivo. Однако, Xiaomi, например, заявила, что планирует приехать в Барселону, но на стенде будут работать только сотрудники ее европейского офиса.

Коронавирус, согласно имеющейся информации, может переносится заразившимся им человеком, даже, когда симптомы явно не проявляются. Так что, посещающие MWC, могут и не осознавать, что способны заразить других посетителей, которых они повстречают на мероприятии.



Согласно информации Reuters, в Китае общее число инфицированных достигло 44 653, в том числе 2 015 новых подтвержденных случаев. Количество смертей на материке выросло на 97 до 1113 к концу вторника.

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