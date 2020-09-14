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Oracle выбрана технологическим партнёром TikTok

14 сентября 2020 г., 16:13
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Oracle выбрана технологическим партнёром TikTok

Китайский владелец TikTok, ByteDance, не дожидаясь истечения срока, отпущенного ему президентом Трампом на принятие решения, выбрал технологическим партнёром для своих американских операций компанию Oracle, отвергнув предложение о покупке со стороны Microsoft.

Microsoft рассматривалась как наиболее вероятная кандидатура с наибольшими свободными финансовыми ресурсами и возможностями решить проблемы национальной безопасности, которые и привели к исполнительному распоряжению Трампа, поставившему популярное мобильное приложение под угрозу запрета.

«ByteDance сообщила нам сегодня, что они не будут продавать операции TikTok в США Microsoft, — сообщила Microsoft. — Мы уверены, что наше предложение было бы хорошим вариантом для пользователей TikTok, одновременно защищая интересы национальной безопасности».

ByteDance отказалась от комментариев по поводу принятого решения. Остаётся неясно, означает ли выбор в качестве технологического партнера Oracle, что последняя также получит контрольный пакет акций приложения для социальных сетей. PR-отдел Oracle также не смог внести ясность в этот вопрос.

Стартовавшие в июле переговоры о продаже американских активов TikTok, должны завершиться не позднее 20 сентября, однако в августе возникло новое препятствие — Китай издал правила, запрещающие TikTok передавать свою технологию иностранному покупателю без явного разрешения правительства Китая.

Именно эти новые правила стали причиной срыва сделки с Microsoft, которая требовала контроля над исходным кодом американской и других англоязычных версий приложения TikTok.

Такое развитие событий сократило возможности выбора, оставив единственным публично известным участником торгов за TikTok компанию Oracle (в альянсе с крупнейшими американскими инвесторами TikTok — Sequoia Capital и General Atlantic).

Oracle — одна из немногих технологических компаний, пользующаяся персональным расположением президента Трампа. В августе он выразил убеждённость, что она сможет успешно управлять TikTok.

Но, даже если Oracle может попытаться закрыть сделку, нет гарантии, что Пекин не создаст новые препоны для этого процесса.

В настоящее время TikTok использует главный сервер в Вирджинии, но хранит резервные копии некоторых своих данных в Сингапуре. По всей видимости, Oracle перенесёт все данные в США (как это предлагала сделать Microsoft), чтобы сделать недосягаемыми для китайских властей. В то же время, Пекин своими новыми правилами ясно показал, что не желает утратить контроль над кодом и алгоритмами, на чём продолжают настаивать АНБ и Пентагон.


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