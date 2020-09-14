Oracle выбрана технологическим партнёром TikTok

14 сентября 2020 г., 16:13

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Китайский владелец TikTok, ByteDance, не дожидаясь истечения срока, отпущенного ему президентом Трампом на принятие решения, выбрал технологическим партнёром для своих американских операций компанию Oracle, отвергнув предложение о покупке со стороны Microsoft.

Microsoft рассматривалась как наиболее вероятная кандидатура с наибольшими свободными финансовыми ресурсами и возможностями решить проблемы национальной безопасности, которые и привели к исполнительному распоряжению Трампа, поставившему популярное мобильное приложение под угрозу запрета.

«ByteDance сообщила нам сегодня, что они не будут продавать операции TikTok в США Microsoft, — сообщила Microsoft. — Мы уверены, что наше предложение было бы хорошим вариантом для пользователей TikTok, одновременно защищая интересы национальной безопасности».

ByteDance отказалась от комментариев по поводу принятого решения. Остаётся неясно, означает ли выбор в качестве технологического партнера Oracle, что последняя также получит контрольный пакет акций приложения для социальных сетей. PR-отдел Oracle также не смог внести ясность в этот вопрос.

Стартовавшие в июле переговоры о продаже американских активов TikTok, должны завершиться не позднее 20 сентября, однако в августе возникло новое препятствие — Китай издал правила, запрещающие TikTok передавать свою технологию иностранному покупателю без явного разрешения правительства Китая.

Именно эти новые правила стали причиной срыва сделки с Microsoft, которая требовала контроля над исходным кодом американской и других англоязычных версий приложения TikTok.

Такое развитие событий сократило возможности выбора, оставив единственным публично известным участником торгов за TikTok компанию Oracle (в альянсе с крупнейшими американскими инвесторами TikTok — Sequoia Capital и General Atlantic).

Oracle — одна из немногих технологических компаний, пользующаяся персональным расположением президента Трампа. В августе он выразил убеждённость, что она сможет успешно управлять TikTok.

Но, даже если Oracle может попытаться закрыть сделку, нет гарантии, что Пекин не создаст новые препоны для этого процесса.

В настоящее время TikTok использует главный сервер в Вирджинии, но хранит резервные копии некоторых своих данных в Сингапуре. По всей видимости, Oracle перенесёт все данные в США (как это предлагала сделать Microsoft), чтобы сделать недосягаемыми для китайских властей. В то же время, Пекин своими новыми правилами ясно показал, что не желает утратить контроль над кодом и алгоритмами, на чём продолжают настаивать АНБ и Пентагон.

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