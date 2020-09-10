Мобильная рабочая станция HP ZBook Fury оснащена графикой Quadro RTX 5000

10 сентября 2020 г., 17:35

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Представленная HP мобильная рабочая станция ZBook Fury 15 стала на 12% меньше по сравнению с моделями предыдущего поколения, а ZBook Fury 17 в этом году стала меньше по размеру на 29%, что делает ее самой компактной в мире 17-дюймовой мобильной рабочей станцией, оснащенной графикой NVIDIA Quadro RTX 5000. Доступна также возможность устновки AMD Radeon RX. Это позволяет использовать устройство как для анализа данных и машинного обучения, так и для 3D-рендеринга.

Благодаря системе охлаждения Z VaporForce можно одновременно задействовать ресурсы центрального процессора и графики для получения пиковой производительности. Эта новая возможность в ZBook Fury важна для множества рабочих процессов, предполагающих обработку фото или видео, а также в тех случаях, когда инженеры, архитекторы, дизайнеры и другие специалисты творческой сферы используют сразу несколько приложений. Для рабочих процессов, критичных к цветопередаче, технология Dream Color следующего поколения позволяет точно выводить контент на экране с заводской калибровкой, что упрощает работу и позволяет получать результат сразу после установки. Дисплеи PANTONE Validated соответствуют требованиям к точности цветопередачи при моделировании всего диапазона реальных цветов PANTONE, благодаря чему пользователи могут быть уверены в своих проектах.

Модель ZBook Power, самая бюджетная мобильная рабочая станция в линейке HP, делает возможности ZBook более доступными для студентов, изучающих научно-технические дисциплины. Мобильная рабочая станция отличается высокой производительностью и улучшенными тепловыми характеристиками, что позволяет интегрировать графику NVIDIA Quadro T2000 и процессоры Intel Xeon или Core i9 в корпус, который теперь на 19% меньше, на 11% тоньше и почти на 10% легче, чем предыдущее поколение.

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