Xiaomi з Mastercard в Україні представила Mi Smart Band 6 NFC

1 октября 2021 г., 12:15

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Компанії Xiaomi та Mastercard розширюють партнерство і представляють в Україні нову версію фітнес-браслета з функцією безконтактної оплати.



Скористатися платіжною функцією браслета Mi Smart Band 6 NFC зможуть ексклюзивно держателі карток Mastercard. На сьогодні сервіс доступний для клієнтів п’яти українських банків: Альфа-Банк Україна, Банк Восток, Ощадбанк, ПриватБанк, Monobank.



«Згідно з дослідженням MasterIndex, сьогодні вже 40% українців платять гаджетами з NFC, а 57% хотіли би здійснювати подібні оплати в майбутньому. Така відкритість до інновацій дозволяє Україні стабільно входити не тільки у ТОП країн світу за кількістю оплат гаджетами із Mastercard, але й до трійки європейських країн за кількістю оплат носимими пристроями, зокрема фітнес-браслетами. Носимі пристрої дозволяють розраховуватися максимально просто та зручно, при цьому кожну оплату надійно захищено завдяки діджитал-платформі Mastercard, що забезпечує токенізацію та шифрування карткових даних під час оплати», – відзначив Юрій Батхін, віцепрезидент з розвитку бізнесу Mastercard в Україні та Молдові.



Новинка з’явиться в Україні з 7 жовтня за рекомендованою роздрібною ціною 1599 грн. Тільки 7 та 8 жовтня 2021 року діятиме акційна ціна – лише 1399 грн. Mi Smart Band 6 NFC можна буде придбати в авторизованих магазинах Xiaomi Store, у роздрібній мережі АЛЛО та в офіційних партнерів Xiaomi, зокрема у магазинах Rozetka, Цитрус, Comfy, Фокстрот і Eldorado.



Mi Smart Band 6 NFC отримав 1,56-дюймовий повноекранний AMOLED-дисплей, який відображає картинку зі щільністю пікселів 326 ppi.



Пристрій пропонує у сукупності 30 різних видів тренувань, зокрема автоматичне визначення для 6 найпопулярніших їх видів. Mi Smart Band 6 NFC, як і попередня модель, має низку функцій контролю за здоров’ям, а саме вимірювання SpO2 для забезпечення контролю за станом дихальної системи користувачів, розширені функції моніторингу сну, визначення рівня стресу та дихальні вправи – щоб допомогти користувачам взяти під контроль своє загальне фізичне та психічне здоров'я.

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