OPPO пришвидшує побудову віртуального світу завдяки застосунку CybeReal AR

8 июня 2021 г., 11:55

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Компанія OPPO презентувала нову програму CybeReal AR, що працює на просторових обчислювальних технологіях у режимі реального часу.



Як стверджується, застосовуючи власний AI-двигун, OPPO піднімає доповнену реальність на новий рівень. OPPO CybeReal додає процесу створення AR достовірності та зручності, щоб користувачі отримали якісний AR-досвід.



Звичайні способи створення цифрового світу вимагають професійних пристроїв і спеціальних знань. Але технологія CybeReal від OPPO значно полегшує цей процес. Співробітники OPPO без будь-якого додаткового навчання можуть здійснити первинне сканування інтер’єру та збір даних за допомогою смартфона, щоб сформувати цифрову копію магазину.

Завдяки AI-двигуну, що постійно оновлюється, програма може створювати тривимірні зображення інтер’єрів масивних флагманських магазинів за кілька годин. Базова AI-платформа обробляє 12 тис. відсканованих зображень на годину, що в чотири рази більше за швидкість попередньої версії. Після сканування інтер’єру програма без особливих зусиль здійснює точну й реалістичну 3D-реконструкцію. За допомогою інструмента AR-редагування від OPPO співробітники можуть встановлювати якорі та редагувати AR-матеріали в будь-який час, щоб створювати ще більш захопливе AR-середовище.



Запатентований алгоритм візуального позиціонування OPPO RLOCS (пошук і локалізація з обмеженим спостереженням) додатково покращує позиціонування в приміщенні з точністю до сантиметра. Алгоритм був розроблений технічною командою з Департаменту інтелектуального сприйняття та взаємодії і отримав широке визнання в наукових колах. У 2020 році на Європейській конференції з комп'ютерної візуалізації (ECCV) і Конференції з розпізнавання образів і візуалізації (CVPR) команда здобула дві нагороди та посіла друге місце в категорії довгострокової локалізації.



Щоб надавати користувачам справді захопливий AR-досвід, OPPO використовує 6 DoF оцінку позиції, яка забезпечує огляд з будь-якого положення та кута. Користувачі можуть ходити навколо цільового об’єкта, нахилятися, щоб побачити його зверху, і присідати для огляду знизу, відкриваючи яскравіші способи взаємодії.

Загалом оновлений застосунок OPPO CybeReal пришвидшує розгортання AR-сервісів і різних сценаріїв використання. Це робить створення AR-контенту ефективнішим і зручнішим для користувачів, а сам AR-досвід — більш захопливим, перетворюючи його на частину повсякденного життя.



Ще під час INNO DAY 2020 компанія OPPO презентувала свою першу повноцінну AR-програму для просторових обчислень — OPPO CybeReal. Бренд інтегрував високоточне цифрове моделювання, штучний інтелект, хмарні обчислення, графічну візуалізацію, 5G й інші новітні технології, ознаменувавши віху в дослідженні майбутнього, яке становитиме змішану реальність. Як AR-програма на рівні платформи OPPO CybeReal може перетворювати сцени й об'єкти фізичного світу на цифрові копії у віртуальному світі. Ці сцени й об'єкти аналізуються та рендеряться за допомогою даних, що створюються багатьма датчиками всередині пристрою, а потім представляються користувачам як синтез нашого фізичного світу та оцифрованої інформації у вигляді доповненої реальності.



Крім того, у жовтні оновлена технологія OPPO CybeReal приєднається до змагань на Міжнародній конференції з комп'ютерної візуалізації (ICCV). У довгостроковій перспективі OPPO проникне глибше у світ апаратного й програмного забезпечення та послуг, пов’язаних з AR, і зробить ці технології доступними для всіх галузей.

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