Office centricity is over?

22 мая 2020 г., 19:04

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Резкий как рывок тормоза переход на удаленную работу в связи с пандемией COVID-19 и неясные перспективы ее окончания вынудили множество компаний в реальных условиях опробовать данную форму взаимодействия. Это как бросить новичка в воду – или сразу поплывет или придется подучить. Закономерно проще других было перестроиться технологическим компаниям и тем бизнесам, которые уже встали на путь цифровой трансформации. Остальным пришлось ознакомиться с этим навязанным «рекламным образцом» и начать приспосабливаться. В любом случае очевидно, что сложившаяся ситуация даст мощный толчок развитию всех сопутствующих технологий – от видеоконференций и облачный сервисов до виртуальной и дополненной реальности.

В зависимости от конкретных условий в той или иной компании их руководители находятся на разных стадиях принятия неизбежного (т.н. модель Кюблер-Росс). Что делает заочную дискуссию на тему перспектив удаленной работы только интереснее. Некоторые компании, в числе которых Twitter, Google и Facebook, уже заявили, что готовы дать возможность сотрудникам работать удаленно и после отмены жестких ограничительных мер со стороны правительства.

К примеру, недавно Тобиас Лютке (Tobi Lutke), генеральный директор канадской Shopify, которая занимается разработкой ПО для электронной коммерции, заявил в своем твиттере, что офисы компании останутся закрытыми до 2021 г. Да и после большинство сотрудников (на сегодня их около 2 тыс.) будут работать удаленно. Для этого операционная модель изменится так, чтобы именно цифровое взаимодействие стояло во главе угла. Тем более сама специфика деятельности фирмы и ее клиентов этому благоприятствуют.

Лютке считает, что корпоративная культура успешной компании не должна быть чем-то незыблемым, и обязана эволюционировать вместе с окружающей действительностью. Коронавирус вынудил всех начать работать по-новому. И раз уж все равно не получится вернуться к прежней жизни, во всяком случае, в обозримой перспективе, то лучше возглавить грядущие изменения в соответствии с девизом «Процветай на переменах».

Категорически не согласен с этой точкой зрения Оуэн Томас (Owen Thomas), генеральный директор Boston Properties, которая специализируется на строительстве и сдаче в аренду офисной недвижимости. Фирма оперирует почти двумя сотнями объектов в ряде крупных городов США, а в число крупнейших ее клиентов входят Salesforce, WeWork, Google Alphabet и Snap.

Естественно этот бизнес серьезно пострадал от пандемии. Акции компании, чья капитализация в 2019 г. оценивалась в 12,5 млрд. долл., в текущем году упали на 40%. Некоторые бизнесы, к примеру, постепенно отказываются от аренды крупных офисов в престижных районах города в пользу нескольких помельче в пригородах – поближе к месту проживания большей части работников. Учитывая, что костяк клиентской базы Boston Properties составляют крупные корпорации, а также благодаря различным скидкам, в апреле ей удалось собрать около 96% арендных платежей. Но перспективы пока туманны.

Оуэн Томас считает, что работа на дому не может стать долгосрочной заменой физическим офисам. Обучение молодых сотрудников и развитие культуры компании крайне сложно реализовать посредством видеоконференций. Кроме того, по его мнению, многие работники умственного труда и представители креативных профессий, к примеру, нуждаются в погружении в культуру крупных городов и атмосферу совместного творчества. Поэтому, мол, все текущие тенденции временные и после пандемии все неизбежно вернутся к привычной офисной работе.

Более взвешенную, и как представляется, рациональную позицию занимает Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), основатель и бессменный руководитель корпорации Facebook. Буквально на днях он сообщил, что с 21 апреля 2020 г. большинство вакансий Facebook в США становятся доступны для дистанционного рекрутинга и найма, а несколько позже многие из 48 тыс. сотрудников по всему миру смогут запросить перевод на удаленную работу.

По прогнозам Цукерберга, в течение следующего десятилетия Facebook – компания, которая до недавнего времени платила новым сотрудникам премию в размере до 15 тыс. долл. для релокации поближе к штаб-квартире в Менло-Парке, – может перевести на удаленную занятость, по меньшей мере, половину своих штатных работников.

Причем еще неизвестно сможет ли компания серьезно сэкономить на таком подходе. Но очевидно, что это решение знаменует собой грандиозный сдвиг в культуре одной из самых влиятельных компаний в мире. И тут есть ряд интересных особенностей.

К примеру, в первую очередь перевод на постоянную удаленную работу смогут запросить опытные сотрудники. Поскольку стажеры какое-то время просто должны поработать в офисе для обучения и погружения в корпоративную культуру.

В целом же каждый отдельный случай будет рассматриваться индивидуально – насколько продуктивна дистанционная работа данного члена команды, есть ли у него желание или потребность трудиться удаленно, имеется ли возможность разместить человека в офисе, с оглядкой на ограничения социального дистанцирования, и т.п. Социальные связи, подходящая среда для творческой работы и мозговой штурм – это, безусловно, важные вещи, которые проблематично реализовать в дистанционном режиме. Между тем, согласно внутренним опросам Facebook, на сегодня около 40% сотрудников выразили готовность перейти на удаленную работу на постоянной основе.

С другой стороны, возможность дистанционной занятости открывает доступ к более широкому пулу талантов. Отсутствие необходимости рассматривать переезд в другой город, чтобы совместить интересную работу и комфортную среду обитания, очевидно, повысит лояльность соискателей.

Понятно, что личные встречи, совместная деятельность, поездки и путешествия – важные элементы современной жизни и от них невозможно отказаться навсегда. Поэтому говорить о начале конца офисной работы пока что, пожалуй, слишком преждевременно. Однако необходимость социального дистанцирования в условиях пандемии и технологические возможности общества, очевидно, сыграют значительную роль в более активном использовании удаленной занятости.

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