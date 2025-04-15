Німецький виробник Quantum Systems розширює бізнес в Україні

15 апреля 2025 г., 8:25

+11

голос Tweet

У присутності Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна представники української компанії Frontline та німецької Quantum Systems підписали Меморандум про взаєморозуміння, який окреслює стратегічне партнерство у сфері оборонних технологій.

Нагадаємо, в Україні вже працюють два підприємства Quantum Systems: R&D центр та обслуговування й розробка безпілотників. Компанія планує подвоїти виробництво цього року. Підписання Меморандуму з українською компанією є черговим кроком до поглиблення інтеграції німецької компанії в український ОПК.

«Я вдячний компанії Quantum Systems за інтерес до співпраці та конкретні кроки й результати. Наше співробітництво значно підсилює оборонну промисловість завдяки впровадженню новітніх технологій та вдосконаленню існуючих систем. Я радий, що українська оборонна промисловість має такого потужного й послідовного партнера. Наша співпраця є взаємовигідною та досить результативною. Переконаний, це стане стимулом для інших оборонних компаній світу приходити працювати в Україну, в кооперації з нашими підприємствами», – заявив Герман Сметанін.

Компанії планують співпрацювати на технологічному та індустріальному рівнях, масштабувати спроможності, створювати спільні R&D проекти та разом інтегрувати українські оборонні технології в Європейську оборонно-промислову базу. Особливу увагу приділено масштабуванню виробництва в Україні, впровадженню сучасних систем управління та локалізації компонентної бази в Європі.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS