Google пропонувала Epic 147 млн дол. за розміщення Fortnite у Play Store

9 ноября 2023 г., 17:40

0

Tweet

Як пише видання The Verge, компанія Google підтвердила в суді, що запропонувала компанії Epic 147 млн дол. за запуск її популярної гри Fortnite в Google Play Store.

Угода, яку, за словами віце-президента Google з питань партнерства у сфері ігрової індустрії Пурніми Кочікар (Purnima Kochikar), було схвалено і представлено Epic, але не прийнято, передбачала виплату грошей протягом трирічного періоду до 2021 року. Це мало зупинити потенційне "розповсюдження" популярних додатків в обхід офіційного магазину Android, а разом з ним і прибуткових комісій Google за внутрішні покупки.

Epic запустила Fortnite на Android у 2018 році безпосередньо через свій веб-сайт, оминаючи Play Store. Це дозволило їй продавати ігрову валюту Fortnite, V-Bucks, не сплачуючи комісію, яка вимагається для додатків з Play Store. У 2020 році компанія поступилася, заявивши, що "страшні, повторювані спливаючі вікна безпеки" та інші фактори поставили її у вкрай невигідне становище.

Але в антимонопольному позові, поданому пізніше того ж року - і який наразі розглядається судом присяжних, - Epic стверджувала, що її початкове рішення викликало паніку в Google. Компанія посилалася на внутрішні документи, в яких йшлося про те, що Google побоюється "ризику зараження", якщо інші розробники ігор (включаючи Blizzard, Valve, Sony і Nintendo) підуть за прикладом Epic. Також мова була про те, що Google намагалася запобігти цьому, пропонуючи спеціальні пільги або навіть розглядала варіант придбання Epic.

Документи про "зараження" з'явилися в суді у вівторок, коли Лоренс Кох (Lawrence Koh), тепер вже колишній керівник відділу розвитку ігрового бізнесу Google Play, виступив у судовому засіданні. Вони дають зрозуміти, що Google дуже хвилювалася на той випадок, що практично всі провідні розробники ігор можуть покинути маркет протягом кількох років після рішення Epic. І це могло коштуватиме Google мільярди доларів. Документи, представлені в суді, свідчили, що відсутність Fortnite у Google Play могла призвести до прямих втрат доходу в розмірі від 130 до 250 мільйонів доларів, а потім до більш широких втрат до 3,6 мільярда доларів, якщо відбудеться масовий вихід.

Позиція Google полягає в тому, що вона була стурбована втратою ігор в Play, але в цьому немає нічого поганого. "Ми просто хотіли, щоб розробники обирали Play", - сказав Кочікар у своїх свідченнях. За словами Коха, розміщення ігор на сервісі "було інвестицією, яка, на нашу думку, коштувала всіх витрачених доларів" - особливо коли ці розробники могли б вирішити спочатку запустити ігри на iOS від Apple.

І навпаки, Epic використовує ці документи, щоб стверджувати, що Google побоювалася конкуренції у розповсюдження додатків для Android і підтримувала свій Play Store як незаконну монополію. Експерти вважають, що існування цієї угоди не доводить цього, але, принаймні, це цікавий погляд на те, як Google сприймає свій ігровий бізнес.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні

0

Tweet