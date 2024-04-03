На Тайвані стався землетрус у 7,4 балів - TSMC призупинила частково виробництво мікросхем

3 апреля 2024 г., 14:18

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Bloomberg повідомляє, що компанія TSMC зупинила деякі заводи з виробництва мікросхем та евакуювала персонал після найбільшого за останні 25 років землетрусу на Тайвані, що викликало занепокоєння з приводу перебоїв у глобальному ланцюжку поставок технологій.

TSMC, основний контрактний виробник мікросхем для Apple і Nvidia, вивела персонал з певних районів і заявила, що оцінює вплив підземних поштовхів магнітудою 7,4 бала біля східного узбережжя.

United Microelectronics Corp. також зупинила обладнання на деяких заводах і евакуювала співробітників в своїх центрах в Сінчу і Тайнані, йдеться в заяві компанії.

Тайванські фірми від TSMC до ASE Technology Holding виробляють і збирають переважну більшість напівпровідників, які йдуть в пристрої від iPhone до автомобілів. На заводах використовується обладнання дуже вразливе навіть до найменших поштовхів. Одна-єдина вібрація може знищити цілі партії прецизійно виготовлених напівпровідників. Акції TSMC впали на 1,3%, а UMC - майже на 1%.

Технологічні фірми Тайваню все ще оцінюють наслідки землетрусу, який зрівняв з землею десятки будівель на його східній стороні і забрав життя щонайменше чотирьох людей. У середу компанія TSMC заявила, що персонал починає повертатися на евакуйовані об'єкти, хоча вона підкреслила, що вивчає наслідки. Проте, будь-яка зупинка виробництва загрожує порушити процес, який - особливо для складних напівпровідників - може вимагати безперервної ізоляції у вакуумі протягом декількох тижнів поспіль, пишуть аналітики Barclays.

Тайвань схильний до землетрусів, оскільки знаходиться поблизу зближення двох тектонічних плит. При цьому саме тут виробляють приблизно від 80% до 90% найсучасніших чіпів, необхідних для передових пристроїв.

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