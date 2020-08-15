Новая технология ускоряет передачу данных в OLED

15 августа 2020 г., 15:05

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Международная исследовательская группа с участием экспертов Университета Ньюкасла разработала установку связи в видимом свете (VLC), способную обеспечивать скорость передачи данных 2,2 Мбит/с, используя новый тип органических светодиодов (OLED).Чтобы достичь этой скорости, ученые создали новые OLED-дисплеи дальнего красного/ближнего инфракрасного диапазона. А за счет расширения спектрального диапазона до 700–1000 нм они успешно расширили полосу пропускания и достигли самой высокой скорости передачи данных на основе решений OLED.

Описанные в журнале Light Science & Applications, новые OLED-светодиоды создают возможности для нового подключения к Интернету вещей, а также технологии носимых и имплантируемых биосенсоров.

Проект является результатом сотрудничества Университета Ньюкасла, Университетского колледжа Лондона, Лондонского центра нанотехнологий, Института органической химии - Польской академии наук (Варшава) и Института исследования наноструктурированных материалов - Национального исследовательского совета (CNR-ISMN, Болонья, Италия).

Доктор Пол Хей (Paul Haigh), преподаватель коммуникаций в группе интеллектуального считывания и коммуникации Университета Ньюкасла, входил в исследовательскую группу и руководил разработкой передачи сигналов в реальном времени на максимально возможной скорости. Он добился этого, используя собственные формы модуляции сигналов, достигающие примерно 2,2 Мбит/с.

Доктор Хей сказал: «Наша команда впервые разработала высокоэффективные длинноволновые (дальние красные/ближние инфракрасные) полимерные светодиоды, не содержащие тяжелых металлов, что является давней исследовательской проблемой в сообществе органической оптоэлектроники. Достижение таких высоких скоростей передачи данных открывает возможности для интеграции портативных, носимых или имплантируемых органических биосенсоров в каналы связи в видимом/почти (не) видимом свете».

Потребность в более высоких скоростях передачи данных определяет популярность светоизлучающих устройств в системах VLC. Светодиоды имеют множество применений и используются в системах освещения, мобильных телефонах и телевизионных дисплеях. Хотя OLED не обладают такой же скоростью, как неорганические светодиоды и лазерные диоды, они дешевле в производстве, пригодны для вторичной переработки и более экологичны.

Скорость передачи данных, которую команда достигла с помощью новаторского устройства, достаточно высока для поддержки внутренней связи точка-точка для приложений IoT.

Исследователи подчеркивают возможность достижения таких скоростей передачи данных без сложных в вычислительном отношении и требовательных к мощности эквалайзеров. Наряду с отсутствием токсичных тяжелых металлов в активном слое OLED, новая установка VLC является многообещающей для интеграции портативных, носимых или имплантируемых органических биосенсоров.

Достижение таких высоких скоростей передачи данных открывает возможности для интеграции портативных, носимых или имплантируемых органических биосенсоров в каналы связи в видимом / почти (не) видимом свете.



Д-р Пол Хей



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