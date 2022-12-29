Німеччина, Норвегія та Іспанія надали 543 генератори потужністю понад 100 кВт

29 декабря 2022 г., 8:11

Дмитро Кулеба міністр закордонних справ України повідомив про те, що сьогодні весь світ “підіймає” енергосистему України після російських ударів.



«Дипломатична команда у всіх куточках світу збирає та залучає обладнання для відновлення енергосистеми України після російських ударів. На допомогу Україні сьогодні працює ціла енергетична коаліція», заявив міністр та надав інформацію про нові домовленості, яких вдалося досягти за останні два тижні:



7 автотрансформаторів від урядів Литви, Ірландії, Польщі

543 генератори потужністю понад 100 кВт від Німеччини, Норвегії, Іспанії

24 трансформатори від Фінляндії

45 трансформаторів від Азербайджану

19 потужних генераторів від Ізраїлю.



«Ми вдячні нашим друзям за допомогу! Разом ми пройдемо цю складну зиму і здолаємо російський терор», підсумував Дмитро Кулеба.

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