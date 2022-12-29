SpaceX вивела першу партію супутників Starlink Gen2 у своєму 60-му запуску Falcon 9 цього року

29 декабря 2022 г., 9:25

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SpaceX запустила першу партію супутників нового покоління Starlink на орбіту 28 грудня зі станції Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.



Ракета Falcon 9 мала на борту 54 модернізованих інтернет-супутників Starlink - перші версії другого покоління (Gen2) флоту SpaceX.



«Згідно з нашою новою ліцензією, ми тепер можемо виводити супутники на нові орбіти, які додадуть ще більше пропускної здатності мережі, - сказав Джессі Андерсон (Jesse Anderson), менеджер з виробництва та інжинірингу SpaceX, коментуючи запуск в прямому ефірі. - В кінцевому підсумку, це дозволить нам додати більше клієнтів і забезпечити більш швидке обслуговування, особливо в районах, які в цей час перевантажені користувачами».



Приблизно через вісім хвилин після старту перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю, здійснивши посадку на безпілотний корабель SpaceX A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані, де несприятлива погода для відновлення загрожувала затримкою запуску.



Приземлення ознаменувало успішне завершення 60-го запуску SpaceX у 2022 році, що майже вдвічі перевищило торішній рекорд - 31 запуск.



Перший ступінь Falcon 9 в цій місії здійснив свій 11-й політ з запуском в середу. Раніше ракета-носій виконала п'ять місій Starlink, запустила два американських супутники GPS, комерційний супутник Nilesat 301 і доставила два різних приватних екіпажів астронавтів в місіях Inspiration4 та Ax-1, повідомили в SpaceX.



1 грудня Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) надала SpaceX дозвіл на розгортання 7500 супутників Gen2. Однак це було лише часткове схвалення, оскільки SpaceX звернулася до FCC за дозволом відправити майже 30 000 з цих супутників на низьку навколоземну орбіту.



За словами засновника SpaceX Ілона Маска, крім того, що супутники Gen2 можуть обробляти більший трафік, вони можуть передавати послуги безпосередньо на смартфони. Зараз вони виводяться на борту Falcon 9, але компанія в кінцевому підсумку планує використовувати свою масивну ракету Starship, яка знаходиться в розробці і чекає схвалення на політ в космос у найближчі 18 місяців.

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