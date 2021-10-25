NetApp обновила линейку решений для гибридного облака

25 октября 2021 г., 14:05

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Компания NetApp в рамках конференции Insight 2021 объявила обновление гибридных облачных продуктов для модернизации ИТ-инфраструктуры и ускорения цифровой трансформации.

В новой версии программного обеспечения ONTAP для гибридного облака разработчик усовершенствовал защиту от вредоносных программ, расширила возможности управления данными и добавила поддержку NVMe/TCP для дополнительного повышения производительности.

NetApp также объявила о расширении функционала сервиса Digital Wallet для NetApp Cloud Manager и усовершенствовании сервисов по управлению данными, что позволяет упростить администрирование в гибридном облаке и задействовать дополнительные варианты эксплуатации для более эффективного контроля за издержками. Кроме того, новые сервисы открывают возможность использования локальных и гибридных облачных ресурсов с максимальной эффективностью.

«Согласно исследованию IDC, примерно 70% корпоративных ИТ-заказчиков планируют в ближайшие два года модернизировать свои инфраструктуры хранения данных для поддержки рабочих нагрузок следующего поколения. Однако ключевое операционное преимущество будет заключаться в оптимизации размещения рабочих нагрузок в традиционных локальных и облачных средах, – отметил Эрик Бургенер (Eric Burgener), вице-президент по исследованиям группы инфраструктурных систем IDC. – Компания NetApp является лидером отрасли с богатым опытом в создании инноваций в сфере гибридных облачных решений. Поэтому NetApp имеет уникальные возможности, чтобы помочь предприятиям перейти на модели гибридного облака для достижения масштабируемости и гибкости, которые необходимы для предоставления критически важных сервисов данных».

Среди новых решений, представленных NetApp:

обновление ПО для управления данными ONTAP: новая версия ONTAP позволяет предприятиям автономно защищаться от атак вредоносного ПО благодаря функционалу, созданному на основе машинного обучения, представляющему собой встроенные алгоритмы превентивного обнаружения и ускоренного восстановления данных. Обновление также обеспечивает производительность корпоративного уровня для SAN и современных рабочих нагрузок с поддержкой NVMe/ TCP, расширенными возможностями объектного хранения и упрощенным управлением. Кроме того, новая версия ONTAP будет использоваться в NetApp AFF A900 – all-flash-системе нового поколения с высокой отказоустойчивостью для критически важных для бизнеса рабочих нагрузок;

улучшенные сервисы данных: благодаря новым возможностям сервиса Digital Wallet, доступным в NetApp Cloud Manager, более прозрачным для заказчиков становится использование лицензий на сервисы данных в гибридном облаке с предоплатой кредитов, позволяющей упростить развертывание и избежать проблем с закупками. Дополнительные обновления включают усовершенствование сервисов NetApp Cloud Backup и Cloud Data Sense, упрощенное развертывание Cloud Volumes ONTAP с новыми, готовыми для заказчиков шаблонами, полностью встроенный Active IQ и более глубокую интеграцию с NetApp Cloud Insights и ПО ONTAP для поддержки рабочих нагрузок в Kubernetes;

больше гибкости в потреблении: популярность NetApp Keystone Flex Subscription – локального хранилища как услуги с нативной облачной интеграцией – продолжает расти. Компания обеспечивает поддержку сервиса на четырех континентах, включая петабайты хранения, развернутые в течение чуть менее одного года с момента запуска. Кроме того, NetApp теперь предлагает новый уровень условно-бесплатного обслуживания для CloudVolumes ONTAP, открывая клиентам доступ к полнофункциональной бессрочной лицензии на использование ONTAP в облаке для рабочих нагрузок, требующих менее 500 ГБ дискового пространства. Такой уровень гибкости в потреблении дает организациям возможность использовать сервисы данных корпоративного уровня для небольших рабочих нагрузок, таких как кластеры Kubernetes, с нулевыми начальными затратами. Необходимость перейти на подписку у организаций возникает только тогда, когда рабочие нагрузки становятся более масштабными;

более удобный доступ к специалистам в области гибридного облака: NetApp также расширяет предложение в сфере поддержки и профессиональных услуг, что позволит упростить доступ клиентов к экспертам для получения пошаговых инструкций при переходе на гибридное облако. Благодаря SupportEdge Advisor for Cloud модель поддержки ЦОД распространяется теперь и на облачные сервисы с быстрым и прямым доступом к высокопрофессиональным специалистам. Сервис NetApp Flexible Professional Services (FlexPS) теперь также доступен для клиентов, которым требуется как постоянная, так и срочная поддержка при переходе на гибридное облако. Это новое предложение работает на условиях подписки и позволяет организациям получать необходимую профессиональную помощь для разработки и выстраивания стратегии Data Fabric, внедрения решений и оптимизации своего гибридного облака с предсказуемыми затратами и без задержек при закупках.

«Являясь ведущей ИТ-консалтинговой компанией, специализирующейся на облачной инфраструктуре и сервисах, мы получаем все больше клиентских запросов на сокращение капитальных затрат за счет использования преимуществ облакоподобных моделей потребления для своих локальных сред, – отметил Кент Кристенсен (Kent Christensen), директор виртуальной практики Insight по совершенствованию облачных технологий и ЦОД. – NetApp Keystone помогает нам обеспечить по-настоящему гибкую модель потребления для предприятий, выступая в качестве платформы для предоставления критически важных для бизнеса услуг по обработке данных по всей Data Fabric гибридного облака, что станет колоссальным подспорьем для нашей растущей клиентской базы».

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