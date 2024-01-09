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ГУР отримало 100 ГБ секретних документів російського виробника БПЛА «Орлан»

9 января 2024 г., 15:25
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«Головне управління розвідки» «Міністерства оборони України» інформує про отримання 100 ГБ секретних даних з російського підприємства «Специальный технологический центр» («СТЦ»). Отримати закриту інформацію одного із критично важливих підприємств ВПК рф вдалось завдяки ефективній взаємодії з патріотичними представниками громадянського суспільства та медіаспільноти.

Вказане російське підприємство перебуває під санкціями з 2016 року, оскільки на його потужностях виробляють військове обладнання та техніку, що використовується армією рф у війні проти України. Зокрема, на «СТЦ» виготовляють БПЛА «Орлан» різних модифікацій та цілу низку засобів радіоелектронної боротьби й розвідки.

Масив переданої для ГУР МО України інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо ― йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки. Ці дані вже використовуються для зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора. За попередніми оцінками, вартість одержаних даних може складати до 1,5 млрд дол.

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