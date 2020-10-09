Моноблочный компьютер ASUS M241 на платформе AMD обойдется в 15499 грн

9 октября 2020 г., 14:35

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Компания ASUS сообщила о старте продаж в Украине 23,8-дюймового моноблока M241 на платформе AMD.

Отличительной особенностью моноблока ASUS M241 является дисплей NanoEdge с диагональю 23,8 дюйма, разрешением Full HD и сверхтонкой рамкой толщиной 2 мм, благодаря которой площадь экрана составляет 88% от площади корпуса. Для NanoEdge-дисплея заявлены углы обзора 178° и широкий цветовой охват. В новинке реализованы фирменные технологии ASUS, дополнительно оптимизирующие параметры выводимой на экран картинки: ASUS Splendid для обычных приложений и Tru2Life Video для видеороликов. Матовое покрытие экрана устраняет раздражающие блики и обеспечивает максимальный комфорт для глаз.

В моноблоке ASUS M241 установлена аудиосистема со встроенными стереодинамиками с фазоинверторной конструкцией. Сообщается, что они обладают звуковой камерой, объем которой в 2,7 раза больше, чем у предыдущей модели. В новинке поддерживается аудиотехнология SonicMaster. А чтобы настройка звука была максимально удобной, фирменная технология ASUS AudioWizard предусматривает пять предустановленных режимов воспроизведения.

В аппаратную конфигурацию ASUS M241 входит процессор AMD Ryzen вплоть до модели Ryzen 7. ASUS M241 предлагает полноценный комплект интерфейсов, который включает в себя четыре порта USB 3.2 Gen 1 Type-A на задней панели. Кроме того, прямо под экраном ближе к передней панели удобно расположены порт USB 2.0 и аудиоразъем.

Устройство также оборудовано входом и выходом HDMI для использования в режиме монитора и вывода изображения со звуком на HDTV или внешний монитор. Данный моноблок оснащается также двухдиапазонным модулем Wi-Fi стандарта 802.11ac с максимальной скоростью передачи данных 867 Мбит/с.

Моноблочный ПК ASUS M241 уже доступен в Украине по цене от 15499 грн (конфигурация с процессором AMD Ryzen 3 3250U, ОЗУ 8 ГБ и SSD 256 ГБ).

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