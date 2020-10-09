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Siemens разработает для Volkswagen промышленную облачную платформу

9 октября 2020 г., 15:15
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Siemens разработает для Volkswagen промышленную облачную платформу

Компания Siemens заявила, что выступит интеграционным партнером в знаковом проекте группы Volkswagen по созданию отраслевой облачной платформы Volkswagen Industrial Cloud.

Как сообщается, разработанное решение свяжет в единую сеть 122 завода автомобильной группы по всему миру. В запуске этого масштабного промышленного облака участвуют 11 поставщиков с мировым именем – помимо Siemens, над ним работают группа технологий автоматизации ABB, поставщик автокомплектующих Dürr, производитель программного обеспечения Celonis, специалисты по хранению данных Teradata.

В платформе планируется использовать алгоритмы искусственного интеллекта, которые рассчитывают и эффективно распределяет потребность в беспилотных транспортных системах во внутренней логистике компании, программное обеспечение для оптимизации интервалов технического обслуживания станков, а также многое другое. На первом этапе проекта до конца 2020 г. к платформе планируется подключить 18 европейских площадок.

Siemens совместно с поставщиками машин и оборудования откроет всем партнерам доступ к приложениям платформы MindSphere в облаке. Помимо приложений и инструментов платформы MindSphere, будут также созданы промышленные решения для периферийных вычислений. При таком подходе производственные данные обрабатываются непосредственно на месте, в производственном процессе, а уже потом передаются в промышленное облако. Это позволит дополнительно оптимизировать сложные процессы и улучшить качество данных в облаке.

Подчеркивается, что благодаря опыту Siemens и возможностям MindSphere Volkswagen сможет управлять своей производственной средой и цепочкой поставок более эффективно, так как поставщики и производители оборудования экосистемы Volkswagen также будут подключены к единой платформе. Это позволит им обмениваться информацией и даст дополнительный эффект за счет промышленных данных.

«Данные, которые мы собираем в промышленное облако, могут быть более эффективными только благодаря интеллектуальным алгоритмам и программным приложениям, - заявил Нихар Патель, руководитель стратегических проектов VW. – Наша цель - сделать облако, созданное в партнерстве с Siemens и другими поставщиками, «магазином приложений» для предприятий. В результате мы планируем значительно повысить производительность, а наши партнеры смогут масштабировать свои приложения и тем самым оптимизировать бизнес-процессы. В результате выигрывают все».

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