Стартовала осенняя программа 'CIO Open the Future’

9 октября 2020 г., 14:05

Осенняя программа 'CIO Open the Future’, нацеленная на развитие ИТ-директоров украинских предприятий стартовала 1 октября в Киеве.



Как сообщается, 22 участника начали интенсивное обучение по наиболее актуальным темам, таким как "Управление ИТ в современном мире", "Финансы в ИТ", "Управление проектами" и Финтех. В процессе обучения его участникам будут представлены различные кейсы из реальных проектов, в том числе неуспешных. А также менторы проведут разбор проектов и ситуаций, которые были бы интересны участникам курса.



"Украинские ИТ-директора имеют очень высокий потенциал и мы намерены его раскрыть с помощью нашей программы. Мы собрали самых лучших CIO в качестве менторов, которые готовы поделиться своим опытом с коллегами, желающим расти в своем развитии. Именно поэтому наша программа называется 'CIO Open the Future’ – отметил Андрей Погорелый, CEO CIOneer, организатор программы.



Партнерами осенней программы курса выступили компании Cisco, Lenovo, МУК, образовательным партнером стала компания EnglishDom.

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