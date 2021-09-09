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Решение Varonis для классификации данных в облаках помогает снизить риск утечки данных в SaaS-приложениях

9 сентября 2021 г., 13:15
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Решение Varonis для классификации данных в облаках помогает снизить риск утечки данных в SaaS-приложениях

Компания Varonis анонсировала Data Classification Cloud для Box и Google Drive. Этот модуль дополняет возможности DatAdvantage Cloud, решения для защиты конфиденциальных данных в приложениях, развернутых в облачных средах. Он сканирует файлы в поисках конфиденциальной информации, сопоставляя более 400 шаблонов классификации, и указывая на данные с избыточным доступом.

Data Classification Cloud предоставляет точные результаты классификации, выходя за рамки регулярных выражений. Модуль использует сопоставление по близости слов, отрицательные ключевые слова, а также алгоритмическую проверку, чтобы уменьшить количество ложных срабатываний. Решение следит за тем, какие конфиденциальные данные доступны слишком большому количеству пользователей, отслеживает их использование и помогает принять решение о том, как быстро и безопасно снизить риск утечки данных в SaaS-приложениях.

Напомним, что компания представила решение для облачной безопасности DatAdvantage Cloud в мае. Продукт сопоставляет учетные записи с привилегиями и действиями в корпоративных облачных хранилищах и приложениях, таких как AWS, Box, GitHub, Google Drive, Jira, Okta, Salesforce, Slack и Zoom, выявляет риски конфиденциальных данных в кросс-облачной инфаструктуре и предоставляет инструменты проведения расследований.

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