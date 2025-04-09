Мінцифри відкриває «Мрію» для всіх шкіл країни

9 апреля 2025 г., 10:25

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Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що у 2025 році до освітньої екосистеми «Мрія» доєднаються 2 000 навчальних закладів з різних регіонів України.

Як зазначається, «Мрія» допоможе учням, батькам та вчителям отримати нові можливості для покращення освітнього процесу.

Нагадаємо, «Мрія» — це державна освітня екосистема, яка інтегрує всі елементи навчання, надаючи учням, батькам і вчителям доступ до всіх необхідних інструментів для ефективного навчального процесу.

У вересні 2024 року розпочалося пілотування «Мрії» в шести областях України: у прифронтових містах і гірських селах, у школах із повністю дистанційним форматом навчання та в тих, які навчаються офлайн в укриттях. «Ми перевірили, як працює екосистема, та вдосконалили її. Тепер відкриваємо «Мрію» для всіх шкіл країни», зазначають у Мінцифрі.

«Мрія» дає змогу вчителям автоматизувати свої процеси — від календарно-тематичного планування до створення розкладу та виставлення оцінок, а також ділитися нотатками чи коментарями з учнями й спілкуватися з дітьми та батьками в захищених чатах.

Підкреслюється, що незабаром учителі в «Мрії» ще й автоматичного генеруватимуть тести за допомогою АІ, отримуватимуть виконані домашні завдання та створюватимуть міжкласні групи.

Для учнів «Мрія» - це розклад, домашні завдання, персоналізована бібліотека контенту та динаміка результатів у власному смартфоні.

Також повідомляється, що тепер у «Мрії» ще й передбачена внутрішня валюта — мрійки, яку діти обмінюватимуть на різноманітні бонуси: квитки в кіно, майстеркласи, VR-квести тощо.

Все це було анонсовано під час форуму «Мрія Постосвіта. Подія, де формується освіта нової України», який відбувся за участі Президента України Володимира Зеленського.

Батьки в системі «Мрія» мають повну картину досягнень дитини, стежать за її прогресом, а скоро ще й отримають змогу обирати своїй дитині гуртки за інтересами поруч з домом чи школою.

«Мрія» доступна для кожної школи, незалежно від розміру чи формату навчання. Під’єднання «Мрії» - безоплатне й добровільне.

Щоб скористатися можливостями освітньої екосистеми, школі потрібно подати заявку на сайті «Мрії» — за посиланням mriia.gov.ua/app.

До «Мрії» вже під’єднано 150 шкіл, і зараз обробляється 1 000 нових заявок.

Команда «Мрії» також працює над розробкою рішення для дошкільних закладів. Це дасть змогу об’єднати два етапи освіти в єдину цифрову систему, що забезпечить зручність для батьків і педагогів.

«Мрія» - ініціатива Президента України Володимира Зеленського, яку реалізують Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство освіти і науки України разом із Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

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