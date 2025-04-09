В Китаї випущено перший повністю самостійно розроблений серверний RISC-V чип

9 апреля 2025 г., 9:35

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Компанія RIVAI представила процесор Lingyu CPU, що стало важливою віхою в розвитку китайських технологій.



Заявлено, що це перший у країні повністю самостійно розроблений високопродуктивний серверний чіп RISC-V, призначений для підтримки високопродуктивних обчислень, зберігання даних на флешпам'яті та великих мовних моделей з відкритим вихідним кодом, таких як DeepSeek.



Тань Чжансі (Tan Zhangxi), засновник і генеральний директор RIVAI, повідомив, що процесор Lingyu заснований на власному процесорному ядрі та мережевому IP на кристалі.



Він має дизайн «одне ядро, подвійна архітектура» з 32 обчислювальними ядрами загального призначення (CPU) і 8 спеціалізованими інтелектуальними обчислювальними ядрами (LPU). Така конструкція дає змогу оптимізувати такі завдання, як виводи для великих мовних моделей з відкритим вихідним кодом, підвищити енергоефективність і знизити сукупну вартість володіння.



RIVAI стверджує, що за обчислювальною продуктивністю процесор Lingyu може зрівнятися з основними серверними чіпами від Intel і AMD.



Очікується, що світовий ринок інтелектуальних обчислень сягне 89 млрд дол. до 2029 року, при цьому середньорічний темп зростання становитиме 17,8%. За прогнозами, обсяг китайського ринку інтелектуальних обчислень до 2028 року перевищить 150 млрд юанів, а темпи зростання становитимуть 21% на рік. За прогнозами, обсяг високопродуктивних обчислень (HPC) також перевищить 40 млрд дол., подвоївшись до 2032 року.



Компанія RIVAI, заснована 2018 року, спеціалізується на процесорах на базі RISC-V. Маючи 37 патентів на винаходи і сильну екосистему з понад 50 партнерів, включно з Lenovo і SenseTime, компанія прагне розширити асортимент продукції та стимулювати широкомасштабне впровадження серверних чипів RISC-V у китайській обчислювальній екосистемі.

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