«Мінцифра» розробила стратегію розвитку відкритих даних в Україні

11 марта 2024 г., 13:25

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Відкриті дані – основа для ефективної та прозорої роботи держави. Навіть під час війни Україна продовжує розвивати сферу та посіла третє місце в Європі в рейтингу Open Data Maturity за рівнем зрілості відкритих даних. Аби не тільки зберегти темпи розвитку сфери, а й досягти ще кращих результатів, в «Міністерстві цифрової трансформації України» розробили та на спеціальному заході Open Data Day 2024 презентували стратегію розвитку відкритих даних на найближчі роки.

Серед основних завдань: затвердити національну стратегію розвитку сфери відкритих даних; внести зміни в законодавство про стандартизацію даних, затвердити набори даних високої цінності; адаптувати українське законодавство до європейського; в координації із силовим блоком та «Офісом омбудсмена» знайти оптимальні рішення оприлюднення даних; відновити доступ до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, податкової звітності»; відкрити «Реєстр пошкодженого та знищеного майна»; створити екосистему освіти у сфері відкритих даних; оновити архітектуру та функціонал національного порталу відкритих даних.

До 2026 року планується додати близько 100 нових обовʼязкових до оприлюднення наборів даних, провести навчання для держслужбовців, журналістів, студентів та надати грантову підтримку 15 сервісам на основі відкритих даних.

Open Data Day 2024 організовано «Мінцифри» за підтримки USAID. Партнер заходу – «Фонд Східна Європа».

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