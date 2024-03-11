Доходи сегменту корпоративних систем WLAN зросли на 7,6% у 2023 році

11 марта 2024 г., 14:25

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Згідно зі щоквартальним звітом IDC, доходи корпоративного сегмента світового ринку бездротових локальних мереж у 2023 році зросли на 7,6% у порівнянні з попереднім роком і склали 10,8 мільярда доларів.



Однак у четвертому кварталі 2023 року корпоративний ринок скоротився на 25,5% в річному обчисленні, оскільки клієнти реалізували рекордну кількість запасів продукції.



У першому півріччі минулого року доходи від корпоративних WLAN зросли на 43,3% порівняно з першим півріччям 2022 року, що було зумовлено тим, що постачальники відвантажували накопичені на складах продукти. У другому півріччі доходи знизилися на 16,6% у річному вимірі. Замовлення нових продуктів сповільнилися в другому півріччі, оскільки клієнти збільшили запаси продукції.



Тим часом, у IV кв. 2023 р. продовжувало зростати впровадження Wi-Fi 6E, який розширює сферу використання Wi-Fi, включаючи діапазон 6 ГГц. У сегменті корпоративних точок доступу доходи від Wi-Fi 6E зросли на 11,7% між третім і четвертим кварталами минулого року. Wi-Fi 6 склав більшу частину решти доходів залежних точок доступу (72,8%) і поставок одиниць (77,5%), а застарілий стандарт Wi-Fi 5 склав решту.



Споживчий сегмент ринку бездротових локальних мереж скоротився на 12,8% в річному обчисленні за весь 2023 рік і знизився на 14,5% в четвертому кварталі. За стандартом Wi-Fi 6 склав 64,1% доходів споживчого ринку, тоді як Wi-Fi 5 - трохи більше чверті (26,5%) доходів. Впровадження Wi-Fi 6E у споживчому сегменті все ще перебуває на початковій стадії, складаючи лише 6,7% доходів у IV кв. 23.



«2023 р. був динамічним роком на ринку корпоративних бездротових локальних мереж, зумовленим безліччю факторів, включаючи наслідки перебоїв у ланцюжку поставок, відставання в поставках продукції, а також нестабільне макроекономічне середовище, - заявив Брендон Батлер (Brandon Butler), менеджер з досліджень IDC, Enterprise Networks. - Однак, WLAN залишається критично важливою технологією для організацій по всьому світу, оскільки вони будують майбутню стратегію підключення».



Ринок корпоративних мереж WLAN мав змішані результати по всьому світу. У Сполучених Штатах ринок виріс на 20,6% в річному обчисленні у 2023 році, але знизився на 25,9% в четвертому кварталі. У Канаді ринок виріс на 14,5% за весь рік, але впав на 32,3% у IV кв. У КНР - зниження на 17,5% за весь рік, та на 18% за квартал. У більш широкому Азійсько-Тихоокеанському регіоні (за винятком Японії та Китаю) ринок скоротився на 16,9% за квартал, але зріс на 6,2% за весь рік. У регіоні EMEA ринок знизився на 32,1% за квартал, але зріс на 1,6% за весь рік. У Латинській Америці зафіксовано зниження на 15,1% в IV кв., але зростання на 25,1% за весь рік.



Доходи Cisco від корпоративних WLAN знизилися на 40,3% в четвертому кварталі у річному обчисленні, але зросли на 11,2% за весь 2023 рік до 4,6 млрд дол. Ринкова частка компанії склала 42,6% за весь рік.



HPE Aruba Networking в IV кв. поставила на 21,6% у річному обчисленні менше продуктів сегмента, але за весь рік продемонструвала зростання на 70%, що забезпечило компанії ринкову частку в 14,6% у 2023 році.



Виторг Huawei від корпоративних WLAN знизився на 0,4% за квартал, але зріс на 13,8% за весь рік, що забезпечило компанії ринкову частку в 8% торік.



Доходи Ubiquiti в означеному сегменті знизилися на 11,3% за квартал і на 2,6% за весь рік, в результаті чого частка компанії на ринку складає 6,1% в 2023 році.



CommScope відповідно тепер займає частку в 4,4% за підсумками року. Завдякитому, що Її продажі зросли на 23,3% за весь рік. Але за квартал знизилися на 33,1%.



Слідом йде Juniper Networks з часткою 4,1%. Дохід цього виробника збільшилися на 13,2% за квартал та на 26,6% за весь рік.

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