 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Microsoft досягла ринкової капіталізації у 3 трлн дол.

25 января 2024 г., 9:35
+11
голос

Ринкова капіталізація Microsoft перевищила 3 трильйони доларів під час торгів у середу.

Нагадаємо, що це сталося через два тижні після того, як Microsoft тимчасово затьмарила Apple як найдорожчу публічну компанію світу.

Акції Microsoft виросли більш ніж на 7% з початку року, оскільки інвестори залишаються оптимістично налаштованими щодо розвитку її АІ-напрямку.

Ринкова капіталізація Microsoft ненадовго досягла майже 3,1 трлн торгах у середу після того, як акції компанії зросли більш ніж на 1% і досягли позначки $405,48 за акцію. Але на момент закриття ціна вже була $402,56, а капіталізація - вже на рівні 2,99 трлн дол.

Щодо Apple, то її ринкова капіталізація в середу сягнула близько 3,033 трильйона доларів.

Як вказує CNBC, аналітики Citi очікують, що Microsoft продемонструє «сильні показники» у своєму майбутньому звіті про прибутки за другий фінансовий квартал, частково завдяки лідерським позиціям компанії в галузі генеративного штучного інтелекту. Аналітики підвищили свої оцінки і цільову ціну, а також підтвердили рекомендацію «купувати» у своєму звіті в середу.

Аналогічно, аналітики Morgan Stanley заявили, що вважають, що позиціонування Microsoft і її внесок у генеративний АІ «стають ще сильнішими». Вони підвищили свій ціновий орієнтир до $450 з $415 і заявили, що «як і раніше впевнені в потенціалі зростання порівняно з нашими консенсус-прогнозами».

Microsoft планує відзвітувати про прибутки за другий фінансовий квартал 30 січня.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  