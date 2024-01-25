Microsoft досягла ринкової капіталізації у 3 трлн дол.

25 января 2024 г., 9:35

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Ринкова капіталізація Microsoft перевищила 3 трильйони доларів під час торгів у середу.



Нагадаємо, що це сталося через два тижні після того, як Microsoft тимчасово затьмарила Apple як найдорожчу публічну компанію світу.



Акції Microsoft виросли більш ніж на 7% з початку року, оскільки інвестори залишаються оптимістично налаштованими щодо розвитку її АІ-напрямку.



Ринкова капіталізація Microsoft ненадовго досягла майже 3,1 трлн торгах у середу після того, як акції компанії зросли більш ніж на 1% і досягли позначки $405,48 за акцію. Але на момент закриття ціна вже була $402,56, а капіталізація - вже на рівні 2,99 трлн дол.



Щодо Apple, то її ринкова капіталізація в середу сягнула близько 3,033 трильйона доларів.



Як вказує CNBC, аналітики Citi очікують, що Microsoft продемонструє «сильні показники» у своєму майбутньому звіті про прибутки за другий фінансовий квартал, частково завдяки лідерським позиціям компанії в галузі генеративного штучного інтелекту. Аналітики підвищили свої оцінки і цільову ціну, а також підтвердили рекомендацію «купувати» у своєму звіті в середу.



Аналогічно, аналітики Morgan Stanley заявили, що вважають, що позиціонування Microsoft і її внесок у генеративний АІ «стають ще сильнішими». Вони підвищили свій ціновий орієнтир до $450 з $415 і заявили, що «як і раніше впевнені в потенціалі зростання порівняно з нашими консенсус-прогнозами».



Microsoft планує відзвітувати про прибутки за другий фінансовий квартал 30 січня.

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