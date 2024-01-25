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Equinix запропонує суперкомп’ютери Nvidia у своїх ЦОДах

25 января 2024 г., 10:35

Оператор центрів обробки даних Equinix офіційно повідомив, що запропонує суперкомп’ютерні системи NVIDIA DGX корпоративним клієнтам.

Як зазначається, послуга дозволить компаніям спростити володіння обчислювальними системами штучного інтелекту і краще контролювати свої дані, замість того, щоб орендувати провідні платформи Nvidia у провайдерів хмарних обчислень, таких як Amazon.com або Microsoft.
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В рамках досягнутої угоди між Nvidia та Equinix, перша навчить персонал останньої тому, як будувати та експлуатувати свої системи. Корпоративні клієнти купуватимуть системи Nvidia, але платитимуть Equinix за їх ефективну збірку та експлуатацію, зберігаючи при цьому право власності.

«Ми хочемо забезпечити конфіденційність, тому що ми чуємо від великих клієнтів, що вони дуже стурбовані тим, щоб контролювати ситуацію», зазначив Джон Лін (Jon Lin), виконавчий віце-президент і генеральний менеджер з послуг центрів обробки даних Equinix, в інтерв’ю агентству Reuters.

Nvidia та Equinix заявили, що нова пропозиція доступна з середи, але не розкрили жодного безпосереднього клієнта, як пише Reuters.

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