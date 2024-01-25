За сприяння кластера Brave1 створено портативну систему боротьби з російськими дронами AD Counter FPV

25 января 2024 г., 8:25

Учасники кластера оборонних технологій Brave1 розробили систему AD Counter FPV, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів. Пристрій генерує білий шум у радіочастотному діапазоні 850-940 МГц, через що FPV-дрон втрачає звʼязок з оператором і стає некерованим. Радіус роботи – від 250 метрів, якщо відстань між дроном та оператором дрона – 3 км. Система швидко починає працювати після увімкнення, їй для цього потрібно не більше 0,5 секунди.

Обладнання вже активно використовують українські військові та називають AD Counter FPV одним з найякісніших портативних РЕБ. Одна з переваг системи – вона легка, без акумулятора важить 3 кг. Також в неї є тринога, тому її зручно встановлювати на машини.

За запитом військових розробники створили модифікацію AD Counter FPV у формі рюкзака. Її також активно використовують військові, та вона зарекомендувала себе як незамінна річ.

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