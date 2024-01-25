 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

За сприяння кластера Brave1 створено портативну систему боротьби з російськими дронами AD Counter FPV

25 января 2024 г., 8:25

За сприяння кластера Brave1 створено портативну систему боротьби з російськими дронами AD Counter FPV

Учасники кластера оборонних технологій Brave1 розробили систему AD Counter FPV, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів. Пристрій генерує білий шум у радіочастотному діапазоні 850-940 МГц, через що FPV-дрон втрачає звʼязок з оператором і стає некерованим. Радіус роботи – від 250 метрів, якщо відстань між дроном та оператором дрона – 3 км. Система швидко починає працювати після увімкнення, їй для цього потрібно не більше 0,5 секунди.

Обладнання вже активно використовують українські військові та називають AD Counter FPV одним з найякісніших портативних РЕБ. Одна з переваг системи – вона легка, без акумулятора важить 3 кг. Також в неї є тринога, тому її зручно встановлювати на машини.

За запитом військових розробники створили модифікацію AD Counter FPV у формі рюкзака. Її також активно використовують військові, та вона зарекомендувала себе як незамінна річ.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  