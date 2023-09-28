Meta анонсувала нову VR-гарнітуру Quest 3

28 сентября 2023 г., 10:25

0

Tweet

Meta анонсувала в середу свою VR-гарнітуру Quest 3.

Пристрій, що коштує 499 доларів, дорожчий за свого попередника на 200 доларів, але має потужніший чіп від Qualcomm, кращі екрани та функцію «наскрізного перегляду». Остання, як очікується, стане однією з ключових особливостей гарнітури Vision Pro від Apple, що конкурує з Quest 3.

Попередні замовлення на новий продукт Meta відкриваються в середу, а доставка розпочнеться 10 жовтня.

Визначальною особливістю гарнітури Quest 3, як наголошується, є можливість швидко бачити світ за межами гарнітури, що зробить пристрій менш ізольованим і, таким чином, більш комфортним для використання протягом тривалого часу.

Серед інших удосконалень - «млинцеві лінзи» (pancake lenses), тип оптики, вперше застосований на Quest Pro від Meta вартістю 1499 доларів. Ці лінзи роблять зображення більш чіткими і дозволяють отримати вищу роздільну здатність.

Також відмічається, що апаратне забезпечення було значно оновлене: з’явилося нове наголов’я і тонша форма гарнітури. Наголов’я розділяє верхню дужку на дві частини для кращого розподілу ваги. Проте вся гарнітура майже така ж, як у попередньої версії - 515 грамів. Динаміки пристрою також були вдосконалені.

Пристрій використовує Snapdragon XR2 Gen 2 від Qualcomm, який за потужністю та енергоспоживанням ближчий до мобільних процесорів, ніж до процесорів ПК.

Додаткова потужність чіпа використовується для живлення дисплеїв з роздільною здатністю 2064x2208 пікселів на око, що вище, ніж у Quest 2 - 1832x1920. Додаткові пікселі полегшать сприйняття інформації, наприклад, читання тексту всередині гарнітури.

За словами Мета, користувачі можуть розраховувати на дві години і 12 хвилин автономної роботи.

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні