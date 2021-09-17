Материал с двумя функциями может привести к более быстрой памяти.

17 сентября 2021 г., 18:05

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Делая шаг к будущему устройств памяти с более высокой производительностью, исследователи из Национального Тайваньского педагогического университета и Университета Кюсю разработали новое устройство, которому требуется только один полупроводник, известный как перовскит, для одновременного хранения и визуальной передачи данных.

Объединив светоизлучающую электрохимическую ячейку с резистивной памятью с произвольным доступом, которые обе основаны на перовските, команда достигла параллельного и синхронного считывания данных как электрически, так и оптически в «светоизлучающей памяти».

На самом фундаментальном уровне цифровые данные хранятся как базовая единица информации, известная как бит, который часто представлен либо как единица, либо как ноль. Таким образом, стремление к лучшему хранению данных сводится к поиску более эффективных способов хранения и чтения этих единиц и нулей.

Хотя флеш-память стала чрезвычайно популярной, исследователи искали альтернативы, которые могли бы еще больше повысить скорость и упростить производство.

Одним из кандидатов является энергонезависимая резистивная память с произвольным доступом или RRAM. Вместо хранения заряда в транзисторах, как во флэш-памяти, в резистивной памяти используются материалы, которые могут переключаться между состояниями высокого и низкого сопротивления для представления единиц и нулей.

«Но электрические измерения, необходимые для проверки сопротивления и считывания нулей и единиц из RRAM, могут ограничить общую скорость, - объясняет Чунь-Чи Чан (Chun-Chieh Chang), профессор Национального Тайваньского педагогического университета и один из авторов исследования, опубликованного в Nature Communications. - Недавно, чтобы решить эту проблему, RRAM были объединены со светодиодами для разработки так называемой светоизлучающей памяти. В этом случае данные также можно прочитать, проверив, включен ли светодиод или нет. Это дополнительное оптическое считывание также открывает новые возможности. маршруты для передачи большого количества информации».

Однако предыдущие версии светоизлучающих запоминающих устройств требовали интеграции двух отдельных устройств из разных материалов, что усложняло производство.

Чтобы преодолеть это, исследователи обратились к перовскиту, типу материала с кристаллической структурой, через которую ионы могут мигрировать, придавая ему уникальные физические, оптические и даже электрические свойства. Контролируя миграцию ионов, исследователи создают новые материалы с уникальными свойствами.

«Используя всего один слой перовскита между контактами, мы могли бы изготовить устройство, которое работает как в качестве RRAM, так и в качестве светоизлучающего электрохимического элемента, - объясняет Я-Джу Ли (Ya-Ju Lee) из Национального Тайваньского педагогического университета, который также руководил исследованием. - Воспользовавшись преимуществом быстрого, электрически переключаемого движения ионов, которое обеспечивает эту двойную функциональность в одном слое перовскита, мы смогли соединить два устройства вместе и разработать полностью неорганическую перовскитную светоизлучающую память».

Используя перовскит, состоящий из бромида цезия-свинца (CsPbBr3), команда продемонстрировала, что данные могут быть электрически записаны, удалены и прочитаны в одном из перовскитных устройств, действующих как RRAM. Одновременно второе перовскитное устройство может оптически передавать информацию о том, записываются или стираются данные, посредством излучения света, работая как светоизлучающая электрохимическая ячейка с высокой скоростью передачи.

Кроме того, исследователи использовали перовскитные квантовые точки двух разных размеров для двух устройств в светоизлучающей памяти, чтобы получить разные цвета излучения в зависимости от того, записывалась память или стиралась, обеспечивая индикатор единиц и нулей в реальном времени.

Каору Тамада (Kaoru Tamada), профессор Института химии материалов и инженерии Университета Кюсю, который также принимал участие в проекте, видит много возможностей для развития этой новой технологии.

«Эта демонстрация значительно расширяет область применения разработанной полностью перовскитной светоизлучающей памяти и может служить новой парадигмой синергетического сочетания электронных и фотонных степеней свободы в перовскитных материалах, - говорит Тамада. - От многоадресных ячеистых сетей до систем шифрования данных, эти результаты могут найти множество приложений в технологиях следующего поколения».

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Рендеринг художника демонстрирует возможности устройства CsPbBr3 LEM для параллельной оптической и электрической передачи закодированной информации. Перовскитный LEM может излучать два цвета: зеленый и голубой. Эти два цвета могут служить индикатором цифрового состояния ЛЭМ в режиме реального времени, т. Е. Записи или стирания. Исследователи показали, что такая бесшовная интеграция фотонной эмиссии и электрического резистивного переключения откроет новые горизонты для более совершенных оптоэлектронных технологий на основе перовскита

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