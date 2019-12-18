Lenovo исполнилось 35 лет

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Много это или мало? На рынке информационных технологий время летит с невероятной скоростью, превращая только что появившиеся стартапы в лидеров и отодвигая в тень казавшихся еще вчера несокрушимыми долгожителей. Давайте вспомним, какими достижениями отличилась Lenovo.

История Lenovo началась 1 ноября 1984, когда Лю Чуаньчжи (Liu Chuanzhi) вместе с десятью единомышленниками из Китайской академии наук решили основать компанию, имея начальный капитал на развитие в размере 200 тысяч юаней (это около 25 тыс. долл.). Правда, называлась эта компания New Technology Developer Incorporated.

Первым успешным решением вновь образованного предприятия стала плата транскрипции, которая приспособила уже ставшие широко популярными персональные компьютеры IBM к китайским иероглифам. За эту инновацию компания получила наивысшую награду национальной премии в области научно-технического прогресса (National Science and Technology Progress Award).

Выход на рынок разработанного устройства состоялся в 1988 году, тогда же компания решила сменить имя на более звучное Legend.

В начавшуюся на тот момент эру ПК просто невозможно было представить более многообещающее направление бизнеса. Поэтому вполне логично, что амбициозная команда Legend взялась за выпуск своих собственных компьютеров. И первый такой ПК был представлен в 1990 году.

Предложенный рынку ПК оказался настолько удачным, что бизнес начал развиваться с невероятной динамикой. В результате, в 1994 году было принято решение размесить акции Legend на гонконгской фондовой бирже, что позволило привлечь 30 млн долл. для дальнейшего развития компании.

Уже в 1995 г был выпущен 100-тысячный ПК Legend. Еще два года потребовалось компании, чтобы занять лидирующую позицию на рынке Китая. И уже к 1998 году Lenovo продала свой миллионный персональный компьютер.

На таком мощном подъеме вполне логичным было решение выйти на международный рынок. Это произошло в 2003 году. В связи с чем, возникла необходимость смены названия компании на уникальное. Как рассказывают основатели, Lenovo происходит от «De Novo», что означает «начало нового этапа — никаких связей с прошлым». При этом частицу «De» для преемственности заменили на «Le», чтобы сохранить элемент из первого названия.

Для быстрого расширения своего бизнеса персональных компьютеров на мировом рынке Lenovo приняла совершенно неожиданное решение - выкупить у IBM, которая является родоначальником этого сегмента, все бизнес-направление ПК. Это произошло в 2005 году и, в результате, вывело Lenovo в тройку лидеров данного рынка. Причем, компания не стала сбавлять темпов и уже в 2011 году вместе с японской фирмой NEC создала совместное предприятие по производству персональных компьютеров.

Еще одним стратегически важным для Lenovo решением стало приобретение у Google в 2014 году подразделения Motorola Mobility за 2,91 млрд долл. Таким образом, компания вышла и в сегмент мобильной связи, котором видит значительные перспективы. Подтверждением тому стал выход Lenovo в 2015 году в ТОП-3 мировых производителей планшетов.

Расширение бизнеса персональных компьютеров Lenovo продолжилось в 2017 году, когда было создано совместное предприятие Lenovo и Fuijitsu. При этом 51% акций бизнеса Fuijitsu перешло к Lenovo. И на сегодня каждый четвертый выпущенный в мире компьютер — это компьютер Lenovo.

Стоит отметить, что и после поглощения бизнес-подразделения IBM по выпуску персональных компьютеров, Lenovo продолжила интенсивные исследования и разработки в этом направлении. Так в 2012 году компания представила семейство ноутбуков-трансформеров YOGA, угол раскрытия которого составляет 360°. Примечательно, что именно разработанный конструкторами Lenovo механизм сочленения экрана с основным корпусом, по своему устройству аналогичный металлическому браслету часов, стал наиболее распространенным в современной ИТ-индустрии. А в 2018 году на выставке IFA Berlin был продемонстрирован первый в мире ноутбук с двумя дисплеями и поддержкой технологии E-Ink — YOGA Book C930. А уже в 2019 году Lenovo представила проект первого в мире ПК с гибким экраном. Как видим, даже в таком, казалось бы, давно устоявшемся сегменте рынка, как персональные компьютеры, есть место инновациям.

Подводя итог этому историческому экскурсу, хочется пожелать Lenovo не сбавлять оборотов в творческом процессе и все так же активно наполнять инновациями мир ИТ.

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