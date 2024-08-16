Lenovo демонструє зростання бізнесу у минулому кварталі по всім напрямкам

16 августа 2024 г., 9:35

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Lenovo Group оголосила результати першого кварталу 2024/25 фінансового року, повідомивши про підвищення прибутковості в усіх сферах бізнесу та значний прогрес у використанні можливостей гібридного штучного інтелекту.



Виторг групи зріс на 20% у річному обчисленні до 15,4 млрд дол., а чистий прибуток збільшився на 65% до 315 млн дол.



Зазначається, що компанія має унікальну позицію і добре підготовлена до лідерства в епоху гібридного АІ завдяки своєму розширеному портфоліо, що включає як персональні компʼютери зі штучним інтелектом, так і АІ-сервери, а також різноманітні вбудовані рішення та послуги зі штучним інтелектом і вбудовані рішення та послуги зі штучним інтелектом.



Lenovo впевнена, що вона лідером галузі за часткою ринку ПК зі штучним інтелектом наступного покоління, яка, як очікується, становитиме понад 50% ринку ПК до 2027 року.



Зазначається, що компанія продовжила свою прихильність до інновацій, збільшивши витрати на дослідження та розробки на 6% у річному обчисленні до 476 мільйонів доларів.



«Чудовий початок нашого фінансового року став можливим завдяки чіткій стратегії та ефективному виконанню, нашим постійним інноваціям та операційній досконалості, а також нашим перевагам у глобалізації. Забігаючи наперед, скажу, що ми добре підготовлені та маємо унікальну позицію на ринку завдяки нашому повному портфелю продуктів АІ, щоб стати лідером в епоху гібридного АІ та скористатися величезними можливостями для зростання всього нашого бізнесу. Я впевнений, що на ринку ІКТ, який відновлюється, поєднання наших високих показників і постійного прогресу в галузі гібридного АІ дозволить нам і надалі досягати стійкого зростання і підвищення прибутковості», заявив голова правління та генеральний директор Lenovo Юаньцін Ян (Yuanqing Yang).



Напрямок Intelligent Devices Group (IDG) продемонстрував двозначне зростання доходу з провідною прибутковістю. Дохід досягнув 11,4 млрд дол., операційна маржа покращена майже на 1 пункт у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Підрозділ ПК Lenovo зберіг лідерство на ринку як за обсягами поставок, так і за кількістю активацій пристроїв, з часткою 23% на світовому ринку та випереджаючими темпами зростання.



Смартфони та планшети продемонстрували значне зростання доходів у річному обчисленні (близько 30%), причому преміум-смартфони показали найвищі темпи зростання у порівнянні з попереднім роком.



Напрямок Infrastructure Solutions Group (ISG) завдяки стрімкому зростанню бізнесу провайдерів хмарних сервісів отримав рекордний квартальний дохід у розмірі 3,2 млрд дол., що на 65% більше, ніж торік. Операційні збитки як у квартальному, так і в річному обчисленні скорочено.



Сукупний дохід від зберігання даних, програмного забезпечення та послуг досяг значного зростання на 59% у річному обчисленні, встановивши новий рекорд.



Дохід від продажу серверів з рідинним охолодженням Neptune зріс більш ніж на 50% завдяки унікальним перевагам сталого розвитку на тлі зростаючих потреб галузі в робочому навантаженні штучного інтелекту.



Очікується, що послуги АІ будуть рости майже вдвічі швидше, ніж ринок в цілому, і стануть основним рушієм ринку ІТ-послуг протягом наступних кількох років. Lenovo продовжить впроваджувати АІ у свої ключові пропозиції, такі як рішення для цифрового робочого місця, гібридні хмарні рішення та рішення для сталого розвитку.



Підрозділ Solutions and Services Group (SSG) 13-й квартал поспіль демонструє двозначне зростання доходів у річному обчисленні, досягнувши 1,9 млрд дол.



Операційна маржа склала понад 20%, що зміцнило позиції SSG як рушія зростання та джерела прибутку Lenovo.



Доходи від керованих послуг та послуг з реалізації проектів і рішень зросли на три пункти порівняно з аналогічним періодом минулого року і склали 55% від загального доходу SSG.



Очікується, що послуги АІ будуть рости майже вдвічі швидше, ніж ринок в цілому, і стануть основним драйвером ринку ІТ-послуг протягом наступних кількох років.



Lenovo продовжить впроваджувати АІ у свої ключові пропозиції, такі як рішення для цифрового робочого місця, гібридні хмарні рішення та рішення для сталого розвитку.



SSG розроблятиме більше послуг на основі АІ, щоб сприяти впровадженню та вимірюваній рентабельності інвестицій у АІ для клієнтів і прискорити їхню трансформацію.

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