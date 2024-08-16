Бойовий робот «Лють» завдяки підтримці Brave1 вже виходить на серійне виробництво

16 августа 2024 г., 10:25

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Наземний роботизований комплекс «Лють» розробляє учасник кластера оборонних технологій Brave1. Перші зразки почали тестувати менш як рік тому, а зараз модель вже виходить на серійне виробництво.

«Лють» – це бойовий робот, що озброєний кулеметом ПКТ, та призначений ведення вогню та виконання бойових завдань під час оборони та наступу. Машина керується дистанційно та здатна прикривати дії наших захисників при штурмі, з меншим ризиком для життя оператора.

Довжина машини – 1,3 м, ширина та висота – 1 м, вага 330 кг. Максимальна швидкість – 10 км\год, запас ходу – 20 км, дальність зв’язку – 2 км.

«Лють» вирізняє бронювання бойового модуля і рухомої платформи. Робот має повний привід, рухому підвіску і високий кліренс для підвищеної прохідності.

У робота є дві оглядові камери – спереду та ззаду. Поворотний бойовий модуль дозволяє робити огляд на 360°. Прицільний модуль окремо оснащений двома камерами.

Цікаво, що команда розробників «Люті» мала досвід автоматизації в робототехніці та до повномасштабного вторгнення робила проєкти цивільного спрямування. Потім, отримавши запити від військових почали створювати прототипи бойового робота. З появою кластера Brave1, подалися у програму та отримали грантове фінансування. Ця платформа допомагає розробникам отримувати зворотний зв'язок від військових, тестувати та вдосконалювати продукт, а також масштабувати виробництво.

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