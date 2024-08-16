Піротехніки ДСНС з початку тижня знешкодили 764 вибухонебезпечних предметів

16 августа 2024 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучалися 448 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 764 од. вибухонебезпечних предметів, з них 5 од. авіаційних бомб, обстежено територію площею 414,65 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області - 33 тис. 638, Херсонщині – 15 тис. , Донеччині – 13 тис. 884, Київщині – 10 тис. 982, Миколаївщині – 8 тис. 761, Чернігівщині – 6 тис. 679, Сумщині – 4 тис. 136.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 518 тис. 671 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 965 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 683 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 143 тис. 197 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону - 101.

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