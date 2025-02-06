Квартальні продажі Qualcomm зросли до 11,67 млрд дол.

6 февраля 2025 г., 11:45

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Результати Qualcomm, прогноз найвищих очікувань, оскільки ШІ стимулює продажі смартфонів

Компанія Qualcomm представила результати першого кварталу свого фінансового року, що завершився 29 грудня.

Продажі за період склали 11,67 млрд дол., а скоригований прибуток у розмірі 3,41 долара на акцію. Обидва показники значно перевищили прогнози аналітиків на рівні 10,93 млрд дол. і $2,96.

Компанія повідомила, що її дохід від продажу чипів для смартфонів склав 7,57 млрд дол., що на 13% більше, ніж 6,69 млрд доларів роком раніше. Аналітики очікували 7,01 мільярда доларів.

Дохід від продажу рішень для автопрому склав 961 мільйон доларів. Роком раніше цей показник становив 598 млн дол.

Продажі чипів для «інтернету речей», до яких компанія також відносить продажі процесорів для ПК, склали 1,55 мільярда доларів, рік тому - 1,1 мільярда доларів.

За квартал, що завершився, Qualcomm повідомила, що загальний дохід від продажу чіпів склав 10,08 мільярда доларів, а дохід від ліцензування - 1,54 мільярда доларів.

На поточний фінансовий другий квартал компанія прогнозує обсяг продажів із середньою точкою 10,75 мільярда доларів і скоригований прибуток у розмірі 2,80 долара на акцію, що вище за оцінки аналітиків - 10,34 мільярда доларів і 2,69 долара на акцію.

Після оголошення результатів акції Qualcomm впали на 2,4%. Інвестори очікували збільшення прибутку від АІ.

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