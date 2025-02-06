 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Через «Трембіту» пройшло вже більше 10 млрд транзакцій

6 февраля 2025 г., 10:25
0 
 
Мінцифри зазначає, що мільйони українців отримують електронні послуги та генерують цифрові документи в «Дії». Без черг, бюрократії та корупції. І це все завдяки «Трембіті» - системі, яка забезпечує швидкий обмін даними між реєстрами й державними органами.
 
За понад 5 років роботи системи здійснили вже більше 10 мільярдів операцій. «За цей час «Трембіта» зекономила українцям більше 38 мільярдів гривень на проїзді до установ та на ксерокопіях. А ще — зберегла понад 124 тисячі років життя українців на чергах і заповненнях заяв від руки», стверджують у Мінцифри. 
 
«Завдяки «Трембіті» ви економите час та гроші на оформленні послуг і допомагаєте зберегти екологію, зменшуючи викиди чадного газу.  А ще «Трембіта» - дієвий інструмент для викорінення корупції. Адже електронна система не приймає шоколадки за пришвидшення роботи» продовжують представники Міністерства цифрової трансформації. 
 
«Трембіта» активно розвивається за підтримки Європейського Союзу в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, які впроваджує Академія електронного управління.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  