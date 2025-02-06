Через «Трембіту» пройшло вже більше 10 млрд транзакцій

6 февраля 2025 г., 10:25

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Мінцифри зазначає, що мільйони українців отримують електронні послуги та генерують цифрові документи в «Дії». Без черг, бюрократії та корупції. І це все завдяки «Трембіті» - системі, яка забезпечує швидкий обмін даними між реєстрами й державними органами.

За понад 5 років роботи системи здійснили вже більше 10 мільярдів операцій. «За цей час «Трембіта» зекономила українцям більше 38 мільярдів гривень на проїзді до установ та на ксерокопіях. А ще — зберегла понад 124 тисячі років життя українців на чергах і заповненнях заяв від руки», стверджують у Мінцифри.

«Завдяки «Трембіті» ви економите час та гроші на оформленні послуг і допомагаєте зберегти екологію, зменшуючи викиди чадного газу. А ще «Трембіта» - дієвий інструмент для викорінення корупції. Адже електронна система не приймає шоколадки за пришвидшення роботи» продовжують представники Міністерства цифрової трансформації.

«Трембіта» активно розвивається за підтримки Європейського Союзу в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, які впроваджує Академія електронного управління.

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