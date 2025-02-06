Виторг Huawei за весь 2024 рік перевищив 118 млрд дол.

6 февраля 2025 г., 12:35

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, голова правління Huawei заявив у середу, що річний дохід технологічної компанії перевищив 860 мільярдів юанів (118,27 мільярда доларів) минулого року. Компанія продовжує оговтуватися від наслідків санкцій США, а її споживчий бізнес повернувся до зростання.

Лян Хуа (Liang Hua) зробив цю заяву на форумі в Гуанчжоу, згідно з повідомленням газети Shenzhen Business Daily, яке підтвердив представник Huawei.

Річний дохід у 860 мільярдів юанів означатиме 22% річного зростання порівняно з 2023 роком, коли Huawei проінформувала про 704,2 мільярда юанів продажів. Того року компанія також повідомила про найшвидше зростання за останні чотири роки.

«У 2024 році загальна діяльність Huawei відповідатиме очікуванням, ІКТ-інфраструктура залишатиметься стабільною, споживчий бізнес повернеться до зростання, бізнес рішень для розумних автомобілів швидко розвиватиметься, а річний дохід від продажів перевищить 860 мільярдів юанів», - цитує Ляна видання.

Споживчий бізнес Huawei стрімко розвивається з серпня 2023 року, коли компанія випустила нові телефони з чипсетами китайського виробництва, які не підпадають під санкції США. Минулого року компанія захопила 16% частку китайського ринку смартфонів, обігнавши Apple, згідно з даними Canalys.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS