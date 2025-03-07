Кожен четвертий державний портал став доступнішим для людей з інвалідністю

7 марта 2025 г., 14:25

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Четвертий рік поспіль Мінцифра та Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні аналізують вебдоступність державних сайтів. За результатами нового дослідження кожен четвертий портал став доступнішим для людей з інвалідністю, а загальний рівень доступності зріс на 11% із 2021 року.

У 2024 році вебдоступність українських сайтів зросла: 7 сайтів відповідають високим стандартам проти одного у 2021-му, 17 замість 12 мають достатній рівень, а 55 перебувають на середньому – чотири роки тому їх було 48. Кількість малодоступних сайтів скоротилася майже вдвічі: із 39 у 2021 році до 21 у 2024-му.

Деякі сайти вже покращили до високого рівня. Серед лідерів – портали Дія.Безбар’єрність, Дія.Освіта, сайти НБУ, Електронного суду та сайтів Львівської, Вінницької та Харківської ОДА. Найбільший прорив за рік зробили платформи Дія та Дія.Освіта, покращивши свої показники на шість балів. Зокрема, пропрацювали зрозумілість інтерфейсу та навігації, додали контрастність, альтернативний текст і кольорові схеми.

Однак чимало проаналізованих сайтів досі не відповідають усім базовим вимогам інклюзивності, і часто це питання обізнаності розробників. Саме тому Мінцифра разом із ПРООН та Швецією впроваджує нові стандарти, уже адаптувала міжнародні рекомендації WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) та створила Центр компетенцій із цифрової доступності при ДП Дія.

Аналіз базової доступності 100 сайтів органів виконавчої влади проведено ПРООН в Україні в межах «Проєкту підтримки Дія» за фінансування Швеції спільно із Центром компетенцій із цифрової доступності наприкінці 2024 року.

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