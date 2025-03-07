Експорт Тайваню у лютому перевершив прогнози на фоні введення «тарифів Трампа»

7 марта 2025 г., 13:24

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Reuters пише, що експорт Тайваню в лютому виріс більше, ніж очікувалося, оскільки попит на технології, пов'язані зі штучним інтелектом, отримав значний поштовх від покупців. Останні намагаються випередити дію нових тарифів, що запропоновані президентом США Дональдом Трампом.

Експорт зріс на 31,5% в порівнянні з тим же місяцем минулого року до 41,31 млрд дол., повідомило в п'ятницю міністерство фінансів Тайваню, що майже вдвічі більше, ніж 17,0%, які прогнозувалися в опитуванні Reuters. Зростання стало 16-м щомісячним зростанням поспіль.

«Деякі клієнти зробили замовлення напередодні тарифної невизначеності в США», - йдеться в заяві міністерства. Додається, що бізнес-можливості для нових застосувань таких технологій, як штучний інтелект, залишаються значними.

Трамп ввів тарифи на Китай, найбільшого торгового партнера Тайваню, і розглядає можливість введення додаткових тарифів на імпорт тайванських чипів.

Хоча міністерство заявило, що тарифи та інші геополітичні ризики створюють певну невизначеність на цей рік, АІ та його застосування прискорюються, підтримуючи загальний імпульс для експорту Тайваню.

Очікується, що зростання експорту збережеться в першому і другому кварталах, додали в міністерстві.

Прогнозується, що в березні експорт впаде на 1% і зросте на 2% в річному обчисленні.

У лютому експорт Тайваню до Китаю зріс на 27,9% порівняно зі скороченням на 11,72% у попередньому місяці.

Експорт до США злетів на 65,6% в річному обчисленні до 11,77 млрд дол., порівняно зі стрибком на 0,7% в січні.

Загальний експорт електронних компонентів з Тайваню в лютому зріс на 24,6% в річному обчисленні до 14,44 млрд дол.

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