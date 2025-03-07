Новий AI-сервер Lenovo, досить компактний, щоб впроваджувати AI корпоративного рівня в будь-якому місці

7 марта 2025 г., 15:35

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Компанія Lenovo перевизначає гнучкість і ефективність штучного інтелекту (AI) на переферії мережі за допомогою першого на ринку сервера початкового рівня для AI-виводів.

Виробник наголошує, що Lenovo ThinkEdge SE100, представлений на MWC25 як частина повного набору економічно ефективних, стійких і масштабованих гібридних рішень у сфері AI, долає розрив між клієнтськими та периферійними серверами. Рішення забезпечує інтелектуальні дані корпоративного рівня для кожного підприємства, і є найважливішою ланкою у створенні можливостей AI для всіх середовищ.

Зазначається, що Lenovo продовжує виконувати свою місію зі створення більш інтелектуального AI для всіх, роблячи його можливим для кожного бізнесу, в кожній галузі за допомогою інфраструктури, яка виходить за рамки традиційної архітектури центрів обробки даних. Замість того щоб відправляти дані в хмару для обробки, крайові обчислення використовують пристрої, розташовані біля джерела даних, скорочуючи затримки, що дає змогу підприємствам швидше ухвалювати рішення і вирішувати завдання в режимі реального часу.

За прогнозами, до 2030 року ринок крайових обчислень зростатиме майже на 37% на рік. Заявлено, Lenovo очолює цей процес, пропонуючи найширший у галузі портфель інфраструктури для крайових обчислень і постачаючи понад мільйон таких систем по всьому світу. Компанія вже 13 кварталів поспіль забезпечує зростання доходів від переферійних обчислень, розширюючи сферу застосування обчислень на основі штучного інтелекту.

«Компанія Lenovo прагне зробити інновації на базі AI доступними для всіх, продовжуючи впроваджувати інновації, які спрощують розгортання і прискорюють досягнення результатів, - зазначає Скотт Тіз (Scott Tease), віцепрезидент Lenovo Infrastructure Solutions Group, Products. - Lenovo ThinkEdge SE100 - це високопродуктивна платформа для AI-виводів із низькою затримкою. Її компактний та економічний дизайн легко адаптується до різних потреб бізнесу в широкому спектрі галузей. Ця унікальна, орієнтована на конкретні цілі система адаптується до будь-якого середовища, з плавним масштабуванням від базового пристрою до оптимізованого під GPU рішення, яка забезпечує просте розгортання і недороге формування AI-виводів на периферії обчислювальної мережі».

Новий AI inferencing сервер на 85% менший і на 100 % потужніший. Як заявляє виробник, він переосмислює периферійний AI завдяки потужній, масштабованій та універсальній продуктивності, яка прискорює окупність інвестицій. Нещодавнє глобальне дослідження IDC, проведене на замовлення Lenovo, засвідчило, що попри триразове збільшення витрат, окупність інвестицій залишається головною перешкодою для впровадження AI. SE100, адаптований для настільного розміщення, настінних кріплень і стійок 1U, розроблений за унікальною ціною, долаючи цінові бар'єри завдяки продуктивності AI-виводів, що сприяє поліпшенню результатів бізнесу за зниження витрат.

Також підкреслюється, що Lenovo ThinkEdge SE100 - найкомпактніше рішення на ринку, готове до роботи зі штучним інтелектом, що ідеально підходить для обмеженого простору. І все це без шкоди для продуктивності та відповідає потребам клієнтів у прискорених обчисленнях рівня штучного інтелекту, які можна використовувати де завгодно. Цей сервер забезпечує продуктивність корпоративного рівня, безшумну роботу і поліпшені функції безпеки в корпусі з підтримкою GPU для робочих навантажень штучного інтелекту, як-от конференції в реальному часі, відеоаналітика та виявлення об'єктів у телекомунікаційних, роздрібних, промислових і виробничих середовищах.

ThinkEdge SE100 може бути оснащений шістьма або вісьмома продуктивними ядрами, що забезпечує максимальну потужність пристрою за меншої площі, яку він займає.

Надійна конструкція ThinkEdge SE100 містить фільтрацію пилу та захист від розкриття, що дає змогу використовувати його в реальних умовах. Має засоби контролю безпеки, включно з вимкненням портів USB і шифруванням дисків, слугують для захисту конфіденційних даних від зовнішніх загроз.

Роздрібні мережі можуть використовувати цю інновацію для управління запасами та персоналом, а також для запобігання втрат на касах самообслуговування. Виробники можуть використовувати SE100 для забезпечення контролю якості та моніторингу складу. Фахівці в галузі охорони здоров'я можуть оснастити віддалені офіси сервером ThinkEdge SE100 для автоматизації процесів, обробки лабораторних даних і забезпечення ефективності роботи бек-офісу. Нарешті, ThinkEdge SE100 може використовуватися енергетичними компаніями на автозаправних станціях і нафтопереробних заводах, допомагаючи в логістиці електроживлення і роботі інтелектуальних лічильників.

Відкрита хмарна автоматизація Lenovo (LOC-A) і вбудований у пристрій контролер управління базовою платою (BMC) усувають традиційні труднощі розгортання, забезпечуючи безпроблемне встановлення. Витрати на розгортання знижуються до 47%, а економія ресурсів і часу користувачів досягає 60%. Після розгортання ThinkEdge SE100 також забезпечує простоту управління за допомогою останньої версії XClarity від Lenovo, яка централізує інфраструктуру моніторингу, налаштування та усунення неполадок в одному вікні.

Lenovo ThinkEdge SE100 підтримує надійну продуктивність штучного інтелекту без шкоди для енергоефективності, що дає змогу оптимізувати сукупну вартість володіння та підтримувати зобов'язання зі сталого розвитку. Потужність системи SE100 не перевищує 140 Вт навіть у найповнішій конфігурації, оснащеній GPU, що дає змогу знизити енергоспоживання. Крім того, енергоощадні технології Lenovo дають змогу знизити загальний рівень викидів вуглекислого газу ThinkEdge SE100 до 84%. Це відбувається ще до ввімкнення пристрою, завдяки пакуванню з EPE на 90%, яке скорочує його транспортний слід. Такі елементи дизайну, як новий низькотемпературний припій і вторинна сировина, що переробляється після споживання, а також програма Lenovo щодо закінчення терміну служби продукції (PELM), також сприяють переходу до циркулярної економіки.

SE100 є частиною нових серверів ThinkSystem V4 Powered by Intel, які також розширюють рідинне охолодження Lenovo Neptune від процесора до пам'яті за допомогою нового модуля Neptune Core Compute Complex Module. Модуль підтримує швидші робочі навантаження завдяки зниженню швидкості обертання вентиляторів, тихішій роботі та меншому енергоспоживанню. Він спеціально розроблений для зниження вимог до повітряного потоку, що дає змогу зменшити швидкість обертання вентиляторів і енергоспоживання, а також охолоджувати деталі для поліпшення здоров'я і терміну служби системи.

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