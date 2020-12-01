Konica Minolta выпустила монохромные МФУ формата А4

1 декабря 2020 г., 12:03

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Konica Minolta анонсировала выпуск монохромных печатных устройств формата А4: bizhub 4750i, bizhub 4050i и bizhub 4700i.



Как отмечается, новые устройства обладают высокой производительностью и расширенными функциями безопасности. Эти модели пополнят линейку МФУ нового поколения bizhub i-Series.



У анонсированных моделей больший объем памяти - 4 ГБ у bizhub 4700i, а также 5 ГБ у bizhub 4750i и bizhub 4050i. Ускорить обработку данных также помогает SSD, который у bizhub 4750i и 4050i имеет емкость 256 ГБ (и может быть расширен до 1 ТБ). Младшая модель, bizhub 4700i, оснащена 8 ГБ.



Помимо этого, как отмечает производитель, возросла и скорость сканирования: для bizhub 4750i и bizhub 4700i она на уровне 45 изображений в минуту в одностороннем и 90 изображений в минуту в двустороннем режиме. Также устройства можно оснастить функцией обнаружения двойной подачи документов. Сканер автоматически останавливается, как только в него одновременно попадает несколько листов – это предотвращает ошибки сканирования.



В оснащении bizhub 4750i и bizhub 4050i ЖК-панель с диагональю 10 дюймов, а bizhub 4700i – 7 дюймов. Как отмечает Konica Minolta, устройства обладают удобным пользовательским интерфейсом, и для работы с ними не требуются длительные настройки и обучение. Новые А4-модели имеют ту же архитектуру IT6, что и действующие устройства линейки bizhub i-Series формата А3. Также новые МФУ отличаются компактными размерами, что важно для современного офиса.



Производитель акцентирует внимание на то, что пользователи новых моделей получают доступ к сервису Konica Minolta Marketplace – он предустановлен на устройствах. Эта платформа поможет расширить возможности МФУ: устанавливать и обновлять приложения, управлять лицензиями. При этом пользователь платит только за сервисы, которыми фактически пользуется.



Устройства bizhub 4750i, bizhub 4050i и bizhub 4700i взаимодействуют с последней версией интерфейса Оpen API, что позволяет интегрировать в работу и внешние приложения.



Дополнительно на новые модели МФУ можно установить антивирусное ПО Bitdefender. Решение позволяет проводить мониторинг сканируемых файлов и передаваемых документов в режиме реального времени, а также автоматически защищает устройства от вирусов. Помимо этого, аппараты можно подключить к платформе для удалённой сервисной поддержки.

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