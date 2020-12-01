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Facebook потратила больше миллиарда на сервис поддержки клиентов

1 декабря 2020 г., 12:35
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Facebook потратила больше миллиарда на сервис поддержки клиентов

 

Новейшим добавлением в обойму услуг, которые Facebook предлагает бизнесу, станет облачный сервис стартапа Kustomer, помогающий компаниям обрабатывать запросы клиентов.

Финансовые подробности, анонсированной Facebook сделки по поглощению стартапа не разглашаются, однако CNBC и другие СМИ утверждают, что выложенная за Kustomer сумма превышает миллиард долларов.

Этот базирующийся в Нью-Йорке бизнес представляется весьма привлекательным для инвесторов: на момент заключения сделки он получил свыше 170 млн долл. от Cisco Investments, Coatue и других венчурных фондов.

Одноименная служба стартапа позволяет персоналу поддержки с единой централизованной консоли отвечать на запросы клиентов, получаемые через Instagram, WhatsApp, Twitter, электронную почту и другие онлайн-каналы. Эта же консоль предоставляет информацию, такую как сведения о покупке, которая может помочь ответить на запросы.

Facebook потратила больше миллиарда на сервис поддержки клиентов

Kustomer считает, что что сосредоточение визуализации всего рабочего процесса в одном окне улучшает продуктивность, избавляя от необходимости открывать несколько вкладок. Facebook и сама осознаёт преимущества централизации: в сентябре она выпустила Business Suite, продукт, объединяющий администрирование страниц Facebook, Messenger и Instagram.

Как всякий, борющийся за внимание инвесторов стартап, Kustomer не мог обойти тему искусственного интеллекта. Сервис оснащён надоевшими всем ИИ-ботами, которые анализируют сообщения клиентов и генерируют рекомендуемые ответы. Утверждается, что служба в состоянии автоматизировать до 40 процентов коммуникаций с клиентом, без ущерба для качества отвечая на ряд простых вопросов, например, о цене товаров.

В блоге, сообщающем об этой покупке, сотрудники Facebook отметили, что только через WhatsApp предпочитают общаться с бизнесом более 175 млн человек, и новое поглощение предоставит компаниям, использующим платформы Facebook, ещё один способ для организации взаимодействия с заказчиками.

Исполнительный директор Kustomer Брэд Бирнбаум (Brad Birnbaum) пообещал, что став членом семейства Facebook его фирма продолжит обслуживать своих клиентов и работать со своими партнёрами. Со своей стороны, Facebook заявила, что, совместно с командой Kustomer планирует заняться расширением функциональных возможностей CRM-платформы стартапа.

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