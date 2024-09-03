Google запрошує на безплатну навчальну програму з хмарних технологій

3 сентября 2024 г., 16:35

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Google оголошує про початок реєстрації на новий потік безкоштовної навчальної програми «Розвивайте кар’єру з Google Cloud». Під час програми учасники, які тільки починають свій карʼєрний шлях в IT, зможуть отримати персоналізовану підтримку від експертів по роботі із Google Cloud.

Навчання проходитиме з 16 вересня по 31 жовтня 2024 року в режимі онлайн, що дозволяє учасникам обрати зручний темп навчання і доступ до матеріалів та записів вебінарів протягом усього періоду.

Google Україна реалізує програму за інформаційної підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи Дія.Освіта.

Програма буде особливо корисною для: початківців у IT, які хочуть розпочати свою кар’єру; розробників із середнім досвідом у програмуванні, які цікавляться використанням хмарних технологій; досвідченим розробникам, які хочуть оновити резюме навичками роботи із Google Cloud та пройти сертифікацію.

У межах індивідуальних консультацій учасники зможуть отримати відповіді на свої питання та практичні поради щодо початку кар’єри у сфері IT, а також дізнатися більше про роботу з хмарними технологіями.

Щоб записатися на консультацію, необхідно зареєструватися на програму «Розвивайте кар’єру з Google Cloud» та подати заявку на участь у сесіях. Детальна інформація про консультації надійде у листі після реєстрації. Усього буде відібрано 100 учасників програми, які отримають індивідуальні консультації.

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