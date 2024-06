Нові смартфони Motorola razr 50 ultra і razr 50 виходять на глобальний ринок

26 июня 2024 г., 14:35

Представлені Motorola на заході Lenovo в Китаї смартфони razr 50 ultra і razr 50 будуть доступні на глобальному ринку. Вони також просуваються під назвою Motorola razr+ і Motorola razr, відповідно.



Обидва представники нового сімейства razr оснащені масивними зовнішніми дисплеями: motorola razr 50 ultra/motorola razr+ може похвалитися найбільшим у галузі дисплеєм з діагоналлю 4,0 дюйма, а motorola razr 50/motorola razr - 3,6-дюймовим. Ба більше, вперше користувачі razr зможуть отримати доступ до застосунку Gemini від Google прямо зі свого зовнішнього дисплея. Для того, щоб викликати Gemini, достатньо просто натиснути й утримувати кнопку живлення. Це дасть змогу отримати допомогу в складанні маршруту подорожі з популярними пам'ятками та заходами, створити індивідуальний режим тренувань і багато іншого. Крім того, користувачі razr отримають Gemini Advanced на 3 місяці з доступом до найздібніших моделей штучного інтелекту Google без додаткової плати. Вони також отримають 2 ТБ хмарного сховища і Gemini у своїх додатках Google, таких як Gmail, Docs та інших - все це входить у тарифний план Google One AI Premium.



Крім того, на зовнішньому дисплеї з'явився доступ до Google Photos, що дає змогу користувачам ділитися зображеннями та відео, переглядати їх, видаляти або додавати в обране. На додаток до цього з'явилася спеціальна панель Spotify, що дає змогу пропускати пісні, і панель Bose, що дає змогу легше керувати навушниками та вкладками Bose.



У своїх новинках Motorola пропонує новий набір циферблатів годинників і кумедні варіанти налаштування зовнішнього дисплея. Користувачі можуть змінити свій настільний дисплей так, щоб на ньому чергувалися тексти та зображення, які їм подобаються в цей день, створюючи свою власну сучасну заставку. Або ж вони можуть використовувати можливості moto ai. До них належать Style Sync, який розробляє варіанти шпалер залежно від вбрання користувача, і Magic Canvas, який створює зображення на основі текстової підказки.



Нові пристрої razr вирізняються сміливими кольорами, оздобленням із м'якої веганської шкіри та контурними краями, що мають такий самий гарний вигляд, як і відчуваються в руці. У моделях motorola razr 50 ultra/motorola razr+ споживачі можуть вибирати між опівнічним синім, весняним зеленим і кольором Pantone Color of the Year 2024, Peach Fuzz. Крім того, повернулася культова модель Hot Pink razr, що дає споживачам щоденну дозу гарного настрою "newstalgia".



Насичуючи кольором передню і задню панелі пристрою, motorola razr 50/motorola razr має відтінки Beach Sand, Koala Grey і Spritz Orange з веганської шкіри.



Зовнішній дисплей пристроїв захищений від падінь і подряпин за допомогою скла Corning Gorilla Glass Victus, підводний захист дає змогу пристрою витримувати занурення у воду на глибину 1,5 метра до 30 хвилин, а спрощений шарнір забезпечує кращий захист від пилу.



Завдяки оновленому шарніру пристрій стало простіше відкривати та закривати однією рукою. Завдяки цьому razr без різких зависань перемикається на основний 6,9-дюймовий pOLED-дисплей. Широкий вибір положень Flex View дає змогу користувачам знімати за допомогою функції hands-free або записувати пейзажі в режимі відеокамери без тряски, в оптимізованому для соціальних мереж форматі. Для імпровізованих фотосесій на зовнішній і внутрішній камерах тепер доступна функція Photo Booth, яка об'єднує чотири фотографії в готовий до публікації колаж.



Нові motorola razr 50 ultra/motorola razr+ оснащені камерою, що містить у собі основний модуль з роздільною здатністю 50 Мп, функції камери moto ai та редагування на основі штучного інтелекту Google Photos. Завдяки 50-мегапіксельному телеоб'єктиву користувачі можуть скористатися перевагами 2-кратного оптичного зуму без втрати якості зображення та знімати портрети, що мають чудовий вигляд як зблизька, так і на великій відстані.



Крім того, цей пристрій пропонує низку функцій камери на основі штучного інтелекту, включно з:



- Photo Enhancement Engine використовує штучний інтелект для одночасного застосування налаштувань з декількох режимів знімання в одному. Він налаштовує зображення для отримання оптимальної деталізації, чіткості, відблисків, тіней, кольору та ефекту боке.



- Адаптивна стабілізація визначає швидкість руху під час фільмування та динамічно регулює рівень стабілізації для досягнення найкращих результатів, що підходить для знімання відео під час бігу або їзди на велосипеді.



- Функція Action Shot автоматично збільшує і регулює витримку та освітленість залежно від умов освітлення. Це підходить для моментів, коли користувачі хочуть зробити ідеальний знімок стрибка або відобразити свої улюблені види спорту.



- Функція Long Exposure дає змогу одним натисканням зафіксувати художні світлові доріжки або плавні водоспади.



- Суперзум робить фотографії ще більш виразними, покращуючи результати за допомогою алгоритму машинного навчання на основі штучного інтелекту, щоб відобразити деталі навіть на великій відстані.



Для тих, кому потрібна система камер, що пропонує професійні знімки за доступною ціною, в motorola razr 50/motorola razr встановлена 50-Мп система камер, що включає 13-Мп надширококутний об'єктив/об'єктив Macro Vision. Ці елементи підходять для створення художніх знімків, як зблизька, так і під більш широким кутом.



Зазначається, Motorola razr 50 ultra/motorola razr+ - один із перших у світі телефонів-розкладачок, оснащених мобільною платформою Snapdragon 8s Gen 3. Це дає змогу користувачам відкрити для себе можливості штучного інтелекту завдяки прискореній продуктивності, можливостям під'єднання, швидкому ігровому процесу та ще більш якісному захопленню контенту.



Листуючись із друзями, користувачі можуть використовувати нові функції, які підвищують ефективність розмов. Ці удосконалення вбудовані в Google Повідомлення і містять: Magic Compose, яка пропонує написати відповідь в різних стилях, щоб користувачі могли виразити себе по-новому, творчо, і Photomoji, яка дає можливість перетворити улюблені фотографії в персоналізовані емодзі або наліпки.



Щоб максимально використати всі ці можливості, motorola razr 50 ultra/motorola razr+ оснащені акумулятором місткістю 4000 мАг, що забезпечує зворотну зарядку потужністю 5 Вт та бездротову зарядку потужністю 15 Вт.



Модель motorola razr 50/motorola razr також має у своєму розпорядженні акумулятор на 4200 мАг і зарядку TurboPower потужністю 30 Вт. Він також підтримує бездротову зарядку потужністю 15 Вт, а 4-нм процесор MediaTek Dimensity 7300X забезпечує підвищену енергоефективність. Крім того, чипсет покращує виконання завдань на основі штучного інтелекту, підтримуючи візуальні ефекти.



З новим сімейством motorola razr компанія Motorola розширює екосистему Moto. На додаток до нещодавно випущених moto buds, Motorola представляє moto tag - маленьку, зручну для аксесуарів мітку Bluetooth LE з Ultra Wideband, яка допомагає споживачам знаходити свої найцінніші речі, від гаманця до багажу, через мережу Google Find My Device.



Відмітна програмна платформа Hello UX від Motorola пропонує широкий спектр персоналізованих користувацьких можливостей, захватні можливості та інтуїтивно зрозумілий користувацький інтерфейс. Крім того, що зовнішній дисплей сімейства razr тепер пропонує більше опцій, що налаштовуються, користувачам, як і раніше, доступні розширені можливості підключення до екосистеми за допомогою Smart Connect, безпечне середовище для дітей з Family Space, можливість відключення від мережі з Moto Unplugged і комплексні налаштування безпеки з Moto Secure.



moto ai також покращує роботу зі смартфоном, за допомогою рішень на основі генеративного штучного інтелекту. Заявлено, найближчими місяцями Motorola представить кілька нових можливостей moto ai:



Просто запитавши "Наздожени мене", користувачі отримають зведення особистих повідомлень із зазначенням пріоритетів, що позбавить їх необхідності перегортати повідомлення.



Запит "Зверни увагу" дасть змогу записувати розмови або виступи співрозмовників, автоматично розшифровуючи та узагальнюючи їх.



Команда "Запам'ятати це" дасть змогу закарбувати моменти або інформацію на екрані, автоматично зберігаючи їх разом із деталями, створеними штучним інтелектом. Інформація зберігатиметься на пристрої користувача, щоб згодом її можна було легко згадати.



Крім того, користувачі зможуть звертатися до moto ai в будь-якому місці свого телефону для отримання допомоги, швидких пропозицій і відповідей на запитання, включно з рекомендаціями щодо використання пристрою або більш складні запити, використовуючи Gemini з Google Cloud.



У США новий motorola razr+ 2024 буде доступний для попереднього замовлення в T-Mobile, AT&T, а також на сайтах motorola.com, Amazon.com і Best Buy 10 липня. Пристрій надійде в продаж у T-Mobile, AT&T і буде доступний у розблокованому вигляді на сайтах motorola.com, Amazon.com і Best Buy 24 липня за рекомендованою роздрібною ціною $999,99.

Motorola razr 50 ultra буде продаватися в Європі та деяких країнах Латинської Америки з початковою рекомендованою роздрібною ціною 1199,99 євро. Пристрій буде випущено на окремі ринки Близького Сходу, Африки та Азійсько-тихоокеанського регіону протягом наступних тижнів.



Найближчими тижнями motorola razr 50 надійде на певні ринки Латинської Америки, Європи, Близького Сходу, Африки та Азійсько-тихоокеанського регіону.

