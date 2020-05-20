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Кодирование и экспорт видео в Adobe Premier Pro получили GPU-ускорение

20 мая 2020 г., 15:25
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Кодирование и экспорт видео в Adobe Premier Pro получили GPU-ускорение

С новейшим обновлением Adobe Premiere Pro (релиз 14.2) в приложение добавлены новые опции, которые ускоряются на GPU. Сообщается, что Adobe и Nvidia оптимизировали Premiere Pro для работы встроенного аппаратного кодировщика Nvidia NVENC на графических процессорах Nvidia Quadro и GeForce. Теперь можно экспортировать видео в высоком разрешении до 5 раз быстрее, чем на CPU, используя популярные кодеки H.264 и H.265 / HEVC.

Также, благодаря улучшениям в кодировщике на новейших GPU Nvidia GeForce Quadro RTX, были улучшены качество и эффективность кодирования. В качестве примера был использован музыкальный клип длительностью 3 минуты 9 секунд. При традиционном программном кодировании на ноутбуке с процессором CPU Core i9-9750H экспорт занимает 3:48. Тогда как с аппаратным кодировщиком Nvidia NVENC на GPU GeForce RTX 2060 Max-Q время на экспорт занимает 47 секунд.

Помимо Premiere Pro, аппаратный кодировщик NVIDIA ускоряет экспорт видео в Adobe Media Encoder, After Effects и Audition.

Кодирование видео стало еще одной функцией в арсенале Premiere Pro, которое получило GPU-ускорение; среди других — ускоренные эффекты на CUDA и авторекадрирование (Auto Reframe) с помощью ИИ. В релиз также вошла поддержка Apple ProRes RAW в Premiere Pro и After Effects. Заявлено, что создатели видео и моушн-дизайнеры впервые могут импортировать и редактировать файлы ProRes RAW в Windows без транскодирования. Функция получила ускорение на CUDA и доступна только на GPU Nvidia.


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