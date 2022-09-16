Softprom запропонує клієнтам рішення для моніторингу продуктивності та безпеки мережі від Sycope

16 сентября 2022 г., 13:25

Компанія Softprom повідомляє про підписання дистриб'юторської угоди з Sycope, яка охоплює Центральну та Східну Європу, країни СНД, Грузію та Україну.

Sycope – рішення для моніторингу продуктивності та безпеки мережі, що використовує аналіз потоків у реальному часі, збагачених бізнес-контекстом та запропоноване за конкурентоспроможною ціною. Ця система записує, обробляє та аналізує всі параметри, що містяться в потоках, доповнених SNMP, геолокацією та каналами безпеки. Sycope призначений для виявлення мережевих подій та прогалин, вимірювання затримок та виявлення загроз безпеки. Функцію безпеки рішення створено на основі методології MITRE ATT&CK. Правила та механізми виявлення інцидентів безпеки дозволяють виявляти атаки та небажані дії у мережі.

«Дистриб'юторська угода з Softprom знаменує собою наступний поворотний момент у нашій міжнародній експансії. Завдяки співпраці ми зможемо пропонувати продукти Sycope на нових ринках», – зазначив Тадеуш Дудек, генеральний директор Sycope.

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