Кіберволонтери порушили роботу провайдера держструктур агресора

23 января 2024 г., 15:05

«Головне управління розвідки» «Міністерства оборони України» інформує, що внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів на росії виник масштабний збій у роботі великого інтернет-провайдера «Акадо телеком».

Вказана компанія забезпечує послугами низку державних структур терористичної росії, зокрема адміністрацію президента, фсб, фсо, органи місцевого самоврядування у москві та інших регіонах, «Сбєрбанк» та інші об’єкти.

21 та 22 січня користувачі стали масово скаржитись на відсутність інтернету та неможливість зв’язатись зі службою підтримки «Акадо». У результаті виниклих проблем як у москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці регіонів росії значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств агресора. Масштаб збитків для росії уточнюється.

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